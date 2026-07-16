14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων «Διάλογοι μέσα στο χρόνο»

14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

«Διάλογοι μέσα στον χρόνο»

Από τις 23 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων επιστρέφει για 14η χρονιά, συνεχίζοντας μια πορεία που το έχει καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς κλασικής μουσικής στην Ελλάδα. Με τίτλο «Διάλογοι μέσα στον χρόνο»,

η φετινή διοργάνωση προτείνει ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, αισθητικές και τρόπους έκφρασης.

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων ωριμάζει αναδεικνύοντας τη διαρκή συνομιλία του παρελθόντος με το παρόν μέσα από τη μουσική, μέσα από τις συνεργασίες εξαίρετων μουσικών.

Αφετηρία της φετινής θεματικής αποτελεί η ίδια η ουσία της μουσικής δωματίου: η συνάντηση διαφορετικών φωνών που καλούνται να συνυπάρξουν δημιουργικά, να συγκρουστούν, να αλληλοσυμπληρωθούν και τελικά να συνθέσουν ένα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Μέσα από αυτή τη λογική, κάθε συναυλία του προγράμματος φέρνει σε διάλογο έργα του κλασικισμού και ρομαντισμού με δημιουργίες του 20ού και 21ου αιώνα, φωτίζοντας τις αόρατες γέφυρες που ενώνουν διαφορετικές εποχές της μουσικής ιστορίας.

Το ρεπερτόριο του 14ου Φεστιβάλ καλύπτει περισσότερους από δύο αιώνες μουσικής δημιουργίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται κορυφαία έργα των Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn και Brahms, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται σημαντικές φωνές του 20ού αιώνα, όπως οι Enescu, Bartók, Poulenc, Martinů, Kodály, Shostakovich και Σκαλκώτας, καθώς και ο σύγχρονος Φινλανδός δημιουργός Olli Mustonen.

Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ συγκεντρώνει στα Χανιά μια ξεχωριστή κοινότητα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους όχι μόνο με κοινή καλλιτεχνική πορεία αλλά και με ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και φιλίας.

Παράλληλα, νέες προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας κάνουν φέτος την πρώτη τους εμφάνιση στον θεσμό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο διακεκριμένος Ιταλός πιανίστας Enrico Pace και η βιολονίστα Veriko Tchumburidze καταγωγής από τη Γεωργία και την Τουρκία, νικήτρια του μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού της Henryk Wieniawski το 2016).

Στο πλευρό τους εμφανίζονται μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Roman Simović, Josef Špaček, Noe Inui, Alexei Volodin, Marc Sabbah, Milena Simović, David Bogorad, Άγγελος Λιακάκης, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν, Ella Van Poucke και πολλοί ακόμη διακεκριμένοι ερμηνευτές.

Αξίζει ξεχωριστή μνεία σε μια «συνομιλία» του βιολονίστα Γιώργου Δεμερτζή, ενός από τους στυλοβάτες όχι μόνο του Φεστιβάλ αλλά και της ελληνικής μουσικής ζωής στο σύνολό της, που ερμηνεύει τη Σονάτα για σόλο βιολί του Νίκου Σκαλκώτα. Η συνομιλία τους πηγάζει μέσα από τον κοινό τους τόπο, τη Χαλκίδα και σε μεγάλο βαθμό χάρη στις ζωντανές εκτελέσεις και ηχογραφήσεις του Γιώργου Δεμερτζή πάνω στο έργο του Σκαλκώτα.

Οι πέντε βασικές συναυλίες του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Minoa Palace Resort, ενώ η εναρκτήρια συναυλία θα παρουσιαστεί και στο Ηράκλειο ως avant première στις 23 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις, σε συνδιοργάνωση και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αυλαία θα πέσει στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο μαγευτικό Θέατρο της Αρχαίας Άπτερας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Οι δύο συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο μέσω δελτίων εισόδου,

αποτελούν πλέον έναν από τους πιο αγαπημένους και συμβολικούς σταθμούς του θεσμού, συνδέοντας τη μουσική δημιουργία με έναν τόπο που κουβαλά αιώνες ιστορίας και μνήμης.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων εξακολουθεί να υπηρετεί με συνέπεια το όραμά του: να δημιουργεί συνθήκες ουσιαστικής συνάντησης ανάμεσα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, διαχρονικά έργα και ένα κοινό που αναζητά βαθύτερες εμπειρίες ακρόασης. Οι «Διάλογοι μέσα στον χρόνο» φιλοδοξούν φέτος να αναδείξουν ακριβώς αυτό: ότι η μεγάλη μουσική μπορεί να αλλάζει μορφές, γλώσσες και εκφραστικά μέσα, χωρίς ποτέ να χάνει τον πυρήνα της ανθρώπινης αλήθειας που τη διατηρεί ζωντανή μέσα στους αιώνες.

Τέλος, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής προσέγγισης του Φεστιβάλ, αυτή η προσπάθεια για ένα άνοιγμα του Φεστιβάλ, θα συνοδεύεται φέτος για πρώτη φορά, από στοχευμένες κοινωνικές δράσεις σε ιδρύματα και κοινωνικές δομές από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών, αναδεικνύοντας τη μουσική ως πράξη συμμετοχής, προσφοράς και συμπερίληψης. Το Φεστιβάλ επεκτείνεται πέρα από τη σκηνή του,

ενισχύοντας τον κοινωνικό του ρόλο και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, φιλοδοξώντας να φέρει τη μουσική κοντά σε όσους από τους συμπολίτες μας δεν μπορούν ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να βρεθούν κοντά μας.

Πληροφορίες: www.chambermusicfestival.gr

Εισιτήρια/Δελτία εισόδου: https://bit.ly/CMFChania26