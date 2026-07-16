Δήμος Ηρακλείου:Κινηματογράφος και αρχιτεκτονική στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ»

Από σήμερα Πέμπτη 16 και μέχρι το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 21:30 στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» θα προβληθεί η ταινία «Ο άγνωστος της μεγάλης αψίδας» («L’Inconnu de la Grande Arche», 2025, 104’) του Στεφάν Ντεμουστιέ με τους Κλάες Μπανγκ, Σίντσε Μπαμπέτ Νούτσεν και Ξαβιέ Ντολάν.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανέγερση της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς στο Παρίσι στη δεκαετία του 1980.

Συγκεκριμένα, το 1983 ο γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να διεξαγάγει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο του Παρισιού: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς, που θα τοποθετηθεί στον ίδιο άξονα με το Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Τον διαγωνισμό κερδίζει ένας άγνωστος δανός αρχιτέκτονας, ο Γιόχαν Ότο Φον Σπρέκελσεν, που σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο ακριβώς όπως το οραματίστηκε, αλλά οι ιδέες του γρήγορα έρχονται αντιμέτωπες με την πεζή (μικρο-)πολιτική πραγματικότητα.

Βασισμένη στα αληθινά γεγονότα όπως αποτυπώθηκαν στο μυθιστόρημα της Λωράνς Κοσέ «La Grande Arche» (2016), η ταινία αποτελεί ένα πολυβραβευμένο δράμα για τη σύγκρουση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με το πολιτικό παρασκήνιο.

Η προβολή της Πέμπτης 16 Ιουλίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου. Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία της κ. Κωνσταντίνας Μπουμπουλάκη, αρχιτέκτονα μηχανικού με ειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με τίτλο

«Η αρχιτεκτονική μέσα από την πολιτική ως εργαλείο κρατικής ταυτότητας», που σε συνδυασμό με την ταινία θα αποτελέσουν αφορμές για συζήτηση με το κοινό.