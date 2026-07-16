Το epaithros+ & το Rural Greece στο 11ο Amari Green Festival!

Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+ και η ταξιδιωτική σελίδα Rural Greece θα παρουσιαστούν στο 11ο Amari Green Festival, που πραγματοποιείται στις 23–26 Ιουλίου και μετατρέπει την ενδοχώρα της Κρήτης σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, φύσης και δημιουργίας.

Με περισσότερες από 50 δράσεις σε 25 χωριά και οικισμούς, το Αμάρι γίνεται για τέσσερις ημέρες σημείο συνάντησης ανθρώπων, κοινοτήτων και ιδεών.

Η Δρ Χρύσα Παγκάλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΤΑΜ Α.Ε. και Συντονίστρια του Δικτύου, θα δώσει ομιλία με τίτλο «Το Δίκτυο epaithros+ και η πλατφόρμα Rural Greece ταξιδεύουν στον Δήμο Αμαρίου», το Σάββατο 25 Ιουλίου, από τις 19:30 έως τις 20:00, στο Κτήμα ΠΑΝΑΚΡΟΝ.

Η παρουσίαση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ελληνική ύπαιθρο και εστιάζει στη γνωριμία της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας με το Δίκτυο epaithros+ και την ταξιδιωτική πλατφόρμα Rural Greece, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες δικτύωσης, προβολής και ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης που προσφέρουν στους προορισμούς και τις επιχειρήσεις του Δήμου Αμαρίου.

Με σταθερή παρουσία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, το δίκτυο μέσω της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Rural Greece, ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και δίνουν φωνή στις περιοχές που διατηρούν ακόμη την αυθεντικότητά τους.

Μάθετε περισσότερα για το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+: https://www.epaithros.eu/el/

Εξερευνήστε την ταξιδιωτική ιστοσελίδα Rural Greece: https://ruralgreece.gr/

Το έργο με τίτλο «Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.