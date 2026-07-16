Συλλεκτικά γραμματόσημα περιορισμένης έκδοσης με θέμα τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι διατίθεται προς πώληση ειδική αναμνηστική σειρά συλλεκτικών γραμματοσήμων περιορισμένης έκδοσης, αφιερωμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Πρόκειται για μία αριθμημένη συλλεκτική έκδοση, η οποία κυκλοφορεί σε φύλλα πέντε (5) γραμματοσήμων και αποτελεί ένα ξεχωριστό αναμνηστικό για συλλέκτες, επισκέπτες και φίλους της πόλης των Χανίων.

Η έκδοση πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων, με στόχο την ανάδειξη της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενός από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού της πόλης, καθώς και την προβολή της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν τα συλλεκτικά γραμματόσημα μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στο τηλέφωνο 28213 41680 ή να την επισκεφθούν στη διεύθυνση Χάληδων 98.