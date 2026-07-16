ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλεκτικά γραμματόσημα περιορισμένης έκδοσης με θέμα τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι διατίθεται προς πώληση ειδική αναμνηστική σειρά συλλεκτικών γραμματοσήμων περιορισμένης έκδοσης, αφιερωμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Πρόκειται για μία αριθμημένη συλλεκτική έκδοση, η οποία κυκλοφορεί σε φύλλα πέντε (5) γραμματοσήμων και αποτελεί ένα ξεχωριστό αναμνηστικό για συλλέκτες, επισκέπτες και φίλους της πόλης των Χανίων.

Η έκδοση πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων, με στόχο την ανάδειξη της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενός από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού της πόλης, καθώς και την προβολή της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν τα συλλεκτικά γραμματόσημα μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στο τηλέφωνο 28213 41680 ή να την επισκεφθούν στη διεύθυνση Χάληδων 98.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους...

0
Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστήριο και αποχαιρετιστήριο μήνυμα του...

0
Με αφορμή την αποχώρηση του από τη θέση του...

Διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους...

0
Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστήριο και αποχαιρετιστήριο μήνυμα του...

0
Με αφορμή την αποχώρηση του από τη θέση του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Αποτελέσματα συμμετοχής στην Γ’ Περίοδο του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου
Επόμενο άρθρο
Το epaithros+ & το Rural Greece στο 11ο Amari Green Festival!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related