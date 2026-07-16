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Δήμος Χανίων:Αποτελέσματα συμμετοχής στην Γ’ Περίοδο του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα συμμετοχής της Γ’ Περιόδου του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου για το καλοκαίρι του 2026.

Η Γ’ Περίοδος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 31 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, γνωστοποιείται προς τους γονείς και τους κηδεμόνες ότι το πρόγραμμα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμπανίου δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή περίοδο, λόγω έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού.

Επιπλέον, στους γονείς των παιδιών, που έχουν επιλεγεί, θα αποσταλεί ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής, καθώς και με τα απαραίτητα είδη, που θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων στο τηλ. 2821341790, ώρες 09:00 με 13:00.

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
344 131 110 496 490 72 308 –
343 231 109 363 406 99 – –
104 229 262 144 90 20 – –
75 261 499 314 89 19 – –
52 255 498 311 74 483 – –

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ
297 29 328 322 88
296 31 326 242 380
295 240 494 241 379
438 239 285 188 –
437 457 368 187 –

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