Τρεις Εκκλησίες: Στη φυλακή ο 20χρονος φαντάρος για το επεισόδιο με το όπλο

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος/ελεύθερος ο φίλος που απέσπασε το πιστόλι και το πέταξε στην ταράτσα.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του, στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 20χρονος φαντάρος που κατηγορείται για το επεισόδιο με το όπλο στις Τρεις Εκκλησίες Ηρακλείου, το απόγευμα της 12ης Ιουλίου.

Ο νεαρός φέρεται να απείλησε με όπλο ιδιοκτήτη ταβέρνας παρά το γεγονός ότι φιλικό του πρόσωπο καθώς και τρίτα πρόσωπα μπήκαν στη μέση για να τον αποτρέψουν. Περιγράφεται ότι ο φίλος του πάλεψε μαζί του για να τον σταματήσει και να του αποσπάσει το όπλο, το οποίο τελικά το πέταξε σε μία ταράτσα για να λήξει το συμβάν.

Το όλο σκηνικό έγινε σε κοινή θέα και αναπόφευκτα προκλήθηκε αναστάτωση λόγω του όπλου που ο 20χρονος κράδαινε στο χέρι του. Τελικά τα χειρότερα αποτράπηκαν, το πιστόλι “εξαφανίστηκε”, ωστόσο η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ήταν μονόδρομος. Εκτός από τον 20χρονο, αστυνομικοί συνέλαβαν και έναν 25χρονο φίλο του ως το άτομο που πήρε το όπλο για να το αποκρύψει. Αρχικά, είχε ειπωθεί ότι ο νεαρός φαντάρος θα οδηγούνταν ενώπιον της Εισαγγελίας Πειραιά, τελικά όλη η ποινική διαδικασία διεξήχθη στο Ηράκλειο.

Η απολογία του ορίστηκε για σήμερα, Πέμπτη, και στα δικαστήρια Ηρακλείου βρέθηκαν αρκετοί συγγενείς και φίλοι των δύο νεαρών. Ο 20χρονος, ο οποίος είχε απασχολήσει πρόσφατα για άλλο επεισόδιο, πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Ο 25χρονος, πάλι, ο οποίος αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της κατοχής πυροβόλου όπλου κατά μόνας, της κατοχής πυρομαχικών κατά μόνας και της υπόθαλψης, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο. Η συνήγορος υπέρασπισης του 25χρονου κ. Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε ότι ο εντολέας της πάλεψε για να αποτρέψει τα χειρότερα και να αποσπάσει το όπλο, το οποίο πέταξε εν τέλει στην ταράτσα. “Αυτό ήταν πράξη επιβράβευσης και όχι ποινική πράξη με τιμωρητικό χαρακτήρα”.

Cretalive