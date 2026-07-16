ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη την Παρασκευή 17 Ιουλίου – Αναλυτικά περιοχές και ώρες

Από: ΠΚ team

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου.

Ηράκλειο

Από τις 08:00 έως τις 10:00, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στην παραλιακή, στην περιοχή γύρω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Από τις 08:00 έως τις 13:00, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνουν περιοχές δυτικά του χωριού Βαθύπετρο, και συγκεκριμένα ο φωτοβολταϊκός υποσταθμός Φασομυτάκη, ο υποσταθμός της λιμνοδεξαμενής Μαρινάκη και ο ιδιωτικός υποσταθμός Χαλαυριανού Φράγματος.

Από τις 08:00 έως τις 15:00, η διακοπή θα επηρεάσει το οινοποιείο Λυραράκη, στην περιοχή προς το Αλάγνι.

Από τις 10:00 έως τις 13:00, χωρίς ρεύμα θα μείνει το χωριό Άγιος Παΐσιος.

Χανιά

Από τις 08:00 έως τις 11:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, από την οδό Μανουσογιαννάκηδων έως την οδό Ζυμβρακάκηδων.

Από τις 08:00 έως τις 15:00, χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή νότια του Ξαμουδοχωρίου.

Από τις 09:00 έως τις 15:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί στα Χαιρεθιανά Κισσάμου.

Ρέθυμνο

Από τις 08:00 έως τις 15:00, χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή Βλυχάδα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εργασίες ενδέχεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Για λόγους ασφαλείας, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

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