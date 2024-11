Δήμος Ηρακλείου : Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου -εξόδου, για έκδοση άδειας λειτουργίας σε νέο πλυντήριο αυτοκίνητων εντός οικισμού Προφήτη Ηλία.

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 645/2024 απόφασης του Α’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – «e-ΕΦΚΑ».

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης οριστικής τιμής μονάδας κατά της με αρ. 154/2024 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Αναβαθμίσεις – Ενημερώσεις – Συντηρήσεις Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Ηρακλείου».

6. Επικύρωση Πρακτικού ΙΙΙ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για την Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού «Τροχήλατων Καθισμάτων Εργασίας, Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια, Ρολά Γκαραζόπορτας και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» έτους 2024.

7. Εξειδίκευση δαπανών για το χρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Επενδυτικό πλάνο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης» (“Cost-effective investment planning for the realization of priority energy conservation projects in Heraklion Municipality”) στο πλαίσιο του Προγράμματος European City Facility (EUCF) (Programme Life)

8. Παράταση ισχύος προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου» του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΦΑΣΗ Β», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» κωδικός ΟΠΣ 6016328.

9. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

10. Aποδοχή δωρεάς δύο έργων τέχνης «Έρωτας» και «Κροκοχώραφο» από τον συλλέκτη Γιάννη Ζαχαράκη.

11. Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής υπ’ αριθμόν 227/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΕΤΩ0Ο-79Μ) – χορήγηση εκ νέου εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Ξηρό.