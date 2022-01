Δήμος Ηρακλείου:Θέατρο, μουσική και ντοκιμαντέρ έρχονται τον Φεβρουάριο στο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού Heraklion Arts and Culture

Θέατρο, μουσική και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει το πρόγραμμα προβολών του διαδικτυακού καναλιού πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου – Heraklion Arts and Culture για τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

 Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 στις 21:15

Αισχύλου «Προμηθεύς Δεσμώτης» από το Θέατρο των Vivi

Το έργο που εκπροσώπησε τον Δήμο Ηρακλείου στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Αβινιόν, [Avignon off] το καλοκαίρι του 2021, σε μια πρωτότυπη κινηματογραφική παραγωγή της όποιας τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Βουλισμένο Αλώνι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η σκηνοθετική άποψη του Τηλέμαχου Μουδατσάκι, βασισμένη στην πλαστική των σωματικών κινήσεων, στην ποιητική μετάφραση του ίδιου και στην πρωτότυπη μουσική της Μαρίας Συμεών, μας παραδίδει έναν Προμηθέα (Ιάσων Παπαματθαίου) φορτωμένο με όλα τα βάρη των επιλογών του και υφιστάμενο με πλήρη συνείδηση, κάθε συνέπεια των πράξεων του.

Θεατρική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/OPRNla0Z_9Y

 Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στις 21:15

Μάνος Παπαδάκης «Γύρα στον χρόνο σε 30 Τραγούδια»

Ο Μάνος Παπαδάκης είναι ένας από τους καταξιωμένους τραγουδιστές του είδους του στην χώρα. Μετά από τις επιτυχημένες εμφανίσεις του με το “The Magic Bus Tour 2015-2020” αποφασίζει να κάνει μια «ΓΥΡΑ στον χρόνο» με παλιά αλλά και νέα τραγούδια και ακόμα περισσότερη διάθεση.

Μουσική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/MwmpOzNbTRc

 Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 στις 21:15

“Μακαμπίρ”

Στην ταινία- ντοκιμαντέρ αναπτύσσονται, παράλληλα, δύο ιστορίες. Δύο επιδημίες πλήττουν την ίδια πόλη και εξελίσσονται σα να “συνομιλούν” μεταξύ τους. Η πανδημία του κορωνοΪού και η πανούκλα του 1592. Οι κάτοικοι του Ηρακλείου μιλούν για τις εμπειρίες τους κατα τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος – Μάιος 2020) εξαιτίας του Covid – 19.

Ντοκιμαντέρ: Ζώνη θέασης «Έλα να σου δείξω κάτι»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/GyrIK8q7BaQ

 Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 στις 21:15

Christos Moralis – Live in London

Ο Χρήστος Μόραλης ανεβάζει τους ρυθμούς και την ενέργεια στα ύψη φέρνοντας στις οθόνες μας την απόλυτη εμπειρία της Λονδρέζικης night club σκηνής! Ένα ζωντανό μουσικό πάρτυ που περιλαμβάνει αγαπημένα all time ροκ και ποπ classics διασκευασμένα μέσα από την μοναδική σύγχρονη ματιά και ερμηνεία του Χρήστου Μόραλη αλλά και των μουσικών του.

Μουσική Παραγωγή: Ζώνη θέασης «Φώτα, Αυλαία, Πάμε»

Δείτε την On line πρεμιέρα εδώ: https://youtu.be/KzI-rtT-Iyk

