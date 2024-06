Δήμος Ηρακλείου : Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Ιουνίου το μεγάλο καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του καλοκαιριού «Τέχνη καθ’ οδόν»

Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Ιουνίου το μεγάλο καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του καλοκαιριού «Τέχνη καθ’ οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Ιουνίου το «Τέχνη καθ’ οδόν», το μεγάλο καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του καλοκαιριού από τον Δήμο Ηρακλείου. Την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα κηρύξει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στις 9:15 το βράδυ της Δευτέρας από την Πλατεία Ελευθερίας.

Από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν 2024», θα προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από 100 και πλέον εκδηλώσεις και δράσεις, μετατρέποντας τον Δήμο μας σε μια μεγάλη σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Στη διάρκεια των 14 ημέρων του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν πλούσιες εκδηλώσεις σε 27 σημεία στο κέντρο της πόλης και 20 σημεία στην περιφέρεια του Δήμου, στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες καλλιτέχνες και μεγάλος αριθμός εθελοντών!

Την πρώτη μέρα του «Τέχνη Καθ’ οδόν 2024» διανθίζουν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και εκθέσεις.

Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της Δευτέρας 17 Ιουνίου 2024:

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

10:00 -12:30 «Χάνδακας, πόλη οχυρωμένη και ανοχύρωτη»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ιστορία του Ηρακλείου από την Ενετική περίοδο ως σήμερα.

Μια διαδρομή στο Μουσείο και την πόλη θα μας αποκαλύψει τα μυστικά του παρελθόντος του Ηρακλείου και τις ιστορίες των κατοίκων του «Μεγάλου Κάστρου». Εξερευνώντας την ενετική οχύρωση του Ηρακλείου κάνουμε ένα ταξίδι στο περιπετειώδες παρελθόν, συγκρίνοντας τη ζωή των κατοίκων της πόλης με σύγχρονα βιώματα. Μέσα από τα τεκμήρια του Μουσείου, αλλά και την επιτόπια παρατήρηση θα ανακαλύψουμε τις διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της πόλης.

*Για παιδιά από 10 ετών και ενήλικες.

Ελεύθερη συμμετοχή (απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)

Πληροφορίες – Κρατήσεις: καθημερινά 09:15-17:00 2810 283219 (εσωτ. 101) / 13:00-16:30 2810 288708 (εσωτ. 106)

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

11:00 -13:00 Εργαστήριο συντήρησης βιβλίων: «Τα ΒΙΒΛΙΑ και τα μάτια σας!».

Χρειάζονται και αυτά την φροντίδα τους. Γίνε και εσύ συντηρητής.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου συντήρησης παλαιών βιβλίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ξεδιπλώνει και μας μεταφέρει στα μυστικά της συντήρησης ενός βιβλίου αλλά και στον τρόπο διαφύλαξης του και προστασίας του, δηλαδή τις πρώτες βοήθειες.

Η τέχνη της συντήρησης των βιβλίων, η αξία των παλαιών βιβλίων και η διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος.

Ελάτε με τα δικά σας βιβλία που χρειάζονται φροντίδα!!

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (δανειστικό τμήμα)

17:00 -18:00 «Βιβλιο-παίζοντας»: Προγράμματα φιλαναγνωσίας και δημιουργικής απασχόλησης για τους ”λιλιπούτειους” φίλους της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ”Βιβλιο-παίζοντας” με τον Βικελίνο, αναζητώντας τον Τιπούκειτο, εξερευνώντας το μαγικό κόσμο των παραμυθιών και άλλες φανταστικές ιστορίες.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – Αίθουσα Θεοτοκόπουλος (2ος Όροφος )

18:00 Ξενάγηση στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Ένα ταξίδι μνήμης και μάθησης της πορείας και της ιστορικής διαδρομής, της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης , και της πολιτείας του Μεγάλου Κάστρου. Τότε που έκλειναν οι πύλες για την ασφάλεια των κατοίκων, τότε που από τα βαθιά χαράματα η πλατιά στράτα και η πλατεία του συντριβανιού, αλλά και οι αγορές της πόλης μας , τα λεγόμενα τσαρσιά της, παρουσίαζαν ιδιαίτερη κίνηση .

Επιμέλεια Ξεναγήσεων: Δημήτρης Σάββας, προϊστάμενος Β.Δ.Β.

Θεατράκι Καράβολα (στην παραλιακή λεωφόρο)

19:00 -20:00 “Εμείς τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων Ηρακλείου!”

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών που διδάχτηκαν τα παιδικά τμήματα του Λυκείου των Ελληνίδων τη σχολική χρονιά 2023 – 2024. Κρητικοί Παραδοσιακοί χοροί αλλά και σκοποί από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι μαθητές θα φοράνε παραδοσιακές φορεσιές από την Κεντρική Κρήτη.

Παρουσιάζει το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου Κρήτης με τη συνοδεία του λυράρη Πλατάκη Εμμανουήλ και του συγκροτήματός του.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

20:00 Εγκαίνια Έκθεσης Ψηφιδωτών Έργων: «Ψηφοθετώντας … ».

«Ψηφοθετώντας … » Έκθεση ψηφιδωτών έργων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Ο Σύλλογος και το εργαστήριο ψηφιδωτού επιστρέφουν στο Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ομαδική έκθεση «Ψηφιδογραφίες», του 2020.

“Ψηφοθετώντας” λοιπόν, οι δημιουργοί – μέλη του εργαστηρίου ψηφιδωτού του Συλλόγου, με υπομονή, μεράκι και με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Ευαγγελίας Αγιομυργιαννάκη, αποτυπώνουν σε ψηφιδωτό Αγιογραφίες, έργα μεγάλων ζωγράφων, φωτογραφίες αλλά και χρηστικά αντικείμενα και ευφάνταστα διακοσμητικά.

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννης Χατζημανώλης

Συμμετέχουν: Αγιομυργιαννάκη Ευαγγελία, Ανετάκης Νικόλαος, Αντιμισάρη – Λυρώνη Μαρία, Αντωνάκης Γεώργιος, Αράπογλου – Οικονομάκη Λίζα, Βίτσα Δήμητρα, Δουλγεράκη Μαρία, Δραμουντάνη – Δασκαλάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Καρτσάκης Χαρίλαος, Καφούση Μαρία, Κελαράκης Γεώργιος, Κιόρογλου Χρυσάνθη, Κουγιουμουτζάκη Μαίρη, Κουναλάκη – Χαχλάκη Ελένη, Λενακάκη – Φουντουλάκη Κατερίνα, Λυρώνη Κατερίνα, Μακράκη – Καρασταμάτη Φεβρωνία, Μαμαλάκη Μαρία, Μανιακουδάκη – Αράπογλου Εύα, Μανουρά Μαριλένα, Μαρκογιαννάκη Ελένη, Μπολαράκη Ιωάννα, Παπαδογιάννη – Δαφέρμου Μάγδα, Παπαϊωάννου Μαρία, Παπαστεφανάκη Ευαγγελία, Παρασύρη – Τσιτούρη Αθηνά, Πατεράκη Αλίκη, Πετρίδη Ιωάννα, Πηγάκη Ειρήνη, Πολίτη Μαρία, Σκυβαλάκη Άννα, Σολάκη Εύα, Σοφού Αγγελική, Φανουράκης Δημήτριος, Χριστοδουλάκη – Μπιτζαράκη Μαρία, Ψαρουδάκη Μαρία.

Εγκαίνια: Δευτέρα 17 Ιούνιου 2024 ώρα 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 με Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

21:00 Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους

The Man on the Left (Maria Tsagkari, 24′), Light of Light (Neritan Zinxhiria, 13′), Fracture (Panayotis Fafoutis, 13′), Ember (Nikos Nikolopoulos, 18′), Highway of a Broken Heart (Nikos Kyritsis, 12′)

Πλατεία Ελευθερίας || Eleftheria’s (Liberty) Square

21:15 Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κηρύσσει την έναρξη του Φεστιβάλ.

21:30 Συναυλία: «Τραγούδια του έρωτα στον Κινηματογράφο» με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου. Τραγουδούν οι: Χρυσούλα Στεφανάκη και Γιάννης Κασσωτάκη

Συμμετέχει σύνολο λαϊκής ορχήστρας.

Διεύθυνση: Δέσποινα Σκανδαλάκη (Αρχιμουσικός)

Λαϊκή ορχήστρα: Δημήτριος Βασμαρής (μπουζούκι), Απόστολος Ξυριτάκης (πιάνο), Ολυμπία Σκανδαλάκη (κιθάρα), Εμμανουήλ Παπαδάκης (μπάσο)

Μέλη της Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου:

Φλάουτο: Μαρία Αλεξάκη (κορυφαία), Αναστασία Άννινου (κορυφαία), Κουαρτίνο: Χαράλαμπος Γιακουμάκης, Κλαρινέτο: Γεωργία Μανιαδάκη (κορυφαία), Γεώργιος Στρατάκης (κορυφαίος), Μαρία Κουτσουμπάρη, Αργυρώ Σιγανού, Σαξόφωνο Άλτο: Μαρία Βετουλάκη (κορυφαία), Ευαγγελία Λασηθιωτάκη (κορυφαία), Εμμανουήλ Μελισσείδης. Τρομπέτα: Ιωάννης Ταμπακάκης (κορυφαίος), Εμμανουήλ Βασιλοκωνσταντάκης, Γεώργιος Καρύδας, Αντώνιος Νικολαϊδης, Γεώργιος – Ιωάννης Τζίκας, Εμμανουήλ Χανιωτάκης, Κόρνο: Μιχαήλ Χαμαλάκης, Τρομπόνι: Αντώνιος Βερτούδος (κορυφαίος), Μιχάήλ Κισσαμιτάκης, Ευφώνιο: Εμμανουήλ Σφακιανάκης (κορυφαίος), Χαράλαμπος Παστός, Τούμπα: Χαράλαμπος Παλιός (κορυφαίος), Εμμανουήλ Παπαδάκης, Κρουστά: Αικατερίνη Τζωρτζακάκη (κορυφαία), Ευάγγελος Τσαγκαράκης (κορυφαίος), Νικόλαος Μαγκαφουράκης, Νικόλαος Παγωμένος

Ενοργανώσεις – Διασκευές: Δημήτρης Βασμαρής, Λεωνίδας Τζωρτζάκης

Στη συναυλία συμμετέχουν επίσης: Φλάουτο: Μιχαήλ Μαζωνάκης, Μαρία Ρουμελιώτη, Κλαρινέτο: Ελισάβετ Καραγιάννη, Λεωνίδας Φαλιαγκάρας, Τρομπέτα: Μιχαήλ Κωνσταντάκης, Αφροδίτη Πιταροκοίλη, Γεώργιος Χωλόπουλος, Κόρνο: Άννα Καλογεράκη, Τρομπόνι: Αθανάσιος Λεοντάκης, Κρουστά: Δημήτριος Πιταροκοίλης

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λεωνίδας Τζωρτζάκης (Αρχιμουσικός).

Ξεκινούν οι εκθέσεις:

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Πορτραίτα»: Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Ίσως είναι εποχή να επιστρέψουμε στο πρόσωπο, να ξανακοιτάξουμε γύρω και μπροστά μας και μέσα μας. Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν πορτραίτα και φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων γύρω μας, που μένει απαρατήρητος μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 -14:30, Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

«Τοπία της Κρήτης»: Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου υμνούν την Κρήτη με εικόνες από διάφορα μέρη της. Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τοπία που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, μιας και μέσα από αυτά εμφανίζεται το μεγαλείο του τόπου και οι αντιθέσεις που τον συνθέτουν. Κάθε φωτογράφος χρησιμοποιεί το δικό του στυλ και τις δικές του τεχνικές, για να παρουσιάσει το θέμα του, όμως η τελική αίσθηση που αφήνουν οι φωτογραφίες είναι μία: Θαυμασμός και δέος για την ομορφιά που υπάρχει στη φύση του νησιού.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Λάκκος

«Θαλασσινό τοπίο» – Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Το γαλάζιο υδάτινο τοπίο, μας είναι συχνά ευχάριστη συντροφιά από τότε που ακόμα ήμασταν παιδιά, είναι συχνά αφορμή φαντασίας και στοχασμού, ένας θελκτικός δρόμος που μας καλεί σε ταξίδια, άγνωστα μέρη και περιπέτειες που η στεριά θαρρούμε μας στερεί.

Λαός θαλασσινός…Πώς είναι δυνατόν η θάλασσα να μην εμπνεύσει;

Μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν έργα τους με θαλασσινά τοπία, άλλοτε όπως τα βλέπουν, άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ: https://www.heraklionculture.gr/street-art-festival

Ραντεβού λοιπόν στις πλατείες και στους δρόμους του Δήμου μας!

