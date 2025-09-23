ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Νέα τριήμερη δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά την επιτυχημένη δράση δωρεάν στειρώσεων ζώων συντροφιάς που υλοποίησε ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με την Οργάνωση Zero Stray Pawject και με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης τον περασμένο Ιούλιο, η δράση επαναλαμβάνεται το τριήμερο 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί και πάλι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λινοπεραμάτων και απευθύνεται:, σε κηδεμόνες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε κτηνοτρόφους του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους κτηνιάτρους της Zero Stray Pawject, θα πραγματοποιούνται:
στειρώσεις ζώων συντροφιάς,
ηλεκτρονική σήμανση (microchip),

λήψη δείγματος αίματος για την καταγραφή του γενετικού υλικού (DNA) κάθε ζώου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου στα τηλέφωνα 2815 200052( εσ.7 και εσ.5.) (αρμόδιοι: κ. Παύλος Μαυρικάκης και κα. Μαντώ Τσάτσου), προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν αριθμό προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται πως κατά την προηγούμενη δράση πραγματοποιήθηκαν συνολικά:
175 ηλεκτρονικές σημάνσεις (τοποθέτηση microchip)
184 στειρώσεις
97 λήψεις δειγμάτων DNA

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
