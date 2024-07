Δήμος Πλατανιά : Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης διεθνών ερευνητικών δημιουργικών εργαστηρίων PERIPLUS, γύρω από το design, την κυκλική οικονομία, την αειφορία και το λαογραφικό πολιτισμό, στον Αλικιανό

Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης διεθνών ερευνητικών δημιουργικών

εργαστηρίων PERIPLUS, γύρω από το design, την κυκλική οικονομία,

την αειφορία και το λαογραφικό πολιτισμό,

στον Αλικιανό, στο Δήμο Πλατανιά

Σας προσκαλούμε στην έκθεση των αποτελεσμάτων του δεύτερου κύκλου των διεθνών ερευνητικών εργαστηρίων Periplus, την Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 19.00 στο Γυμνάσιο Αλικιανού. Παρουσιάζεται μια διαφορετική δημιουργική ματιά στον υλικό πολιτισμό της Κρήτης, σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία και το design. Παράλληλα θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της παράλληλης δράσης δημιουργικού θερινού σχολείου που συνδιοργανώθηκε με μαθητές του φιλόξενου και δραστήριου γυμνασίου του Αλικιανού.

Στα υπερεντατικά εργαστήρια επιτόπιας έρευνας, με τις ασυνήθιστες μεθόδους τους, συμμετέχουν 50 ταλαντούχοι φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές design, αρχιτεκτονικής, τεχνών, media και χειροτεχνίας, που επελέγησαν από 34 από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Όπως Royal College of Art (UK), Central Saint Martins (UK), UC Berkeley (USA), TU Delft, Goldsmiths University (UK), National University of Singapore, University of Cambridge, Pratt Institute New York, Carnegie Mellon University (USA), University of the Arts London, The University of Sydney, Cranbrook Academy of Art USA, RMIT Melbourne, Parsons School of Design New York, UCL Bartlett London, Georgia Institute of Technology (USA), Edinburgh University, KTH Royal Institute of Technology (Sweden), Hong Kong Academy for Performing Arts, Kingston School of Art (UK), Boston University, Oslo Metropolitan University, National Institute of Design (India), Stanford D-School California κ.α.

Για να αναζητήσουν καινοτομικές δυνατότητες που θα προέρχονται από την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας και το τοπικό αγροτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με μια ρηξικέλευθη προσέγγιση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κρήτης. Στοχεύοντας, μέσω διαφορετικών λογικών και προσεγγίσεων, να προτείνουν νέες επιχειρηματικές και πολιτιστικές προοπτικές σε κάθε πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Διευρύνοντας τη γνώση σχετικά με τις δυνατότητες του τόπου που ζούμε, σε σχέση με τις σημαντικές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Τα εργαστήρια οργανώνονται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Periplus Project και ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών συνεργατών, με την πολύπλευρη και συστηματική υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά, καθώς και επιχειρήσεων όπως οι Agrocreta, Bιοχύμ, ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, Ever Crete, Falcon ΑΕΒΕ, Μύλοι Κρήτης, Οινοποιείο Μανουσάκης, Terra Creta και άλλοι.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και από κοντά γνωριμία με αυτή την απόλυτα πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο δράση, που λειτουργεί με ανοιχτή λογική προσφοράς νέας γνώσης προς κάθε ενδιαφερόμενο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επικεφαλής του project στην Κρήτη, Designer Δημήτρη Σκουρογιάννη dskourogiannis@gmail.com (κινητό 6970333350)