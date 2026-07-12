Ε.Π.Κ.Κρητης: «Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πέφτουν, αλλά η αυξημένη τιμή, στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων ,στην Κρήτη ,καλά κρατεί»

Με οργή και αγανάκτηση, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, γίνεται καθημερινά αποδέκτης εκατοντάδων αποριών , διαμαρτυριών, αλλά και καταγγελιών ,από πολίτες του νησιού μας, και από τουρίστες ντόπιους και ξένους,οι οποίοι αντικρίζουν μια εξόφθαλμη αδικία στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων ,εις βάρος τους .

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου (WTI και Brent) καταγράφουν κατακόρυφη πτώση που αγγίζει το 18% στις διεθνείς αγορές. Παρά τη ραγδαία αυτή αποκλιμάκωση στην πηγή, οι λιανικές τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Κρήτη παραμένουν προκλητικά «κολλημένες» στα ύψη, με τη βενζίνη, να αγγίζει ή και να ξεπερνά το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο, σε πολλές περιοχές του νησιού.

Η απορία και η διαμαρτυρία των πολιτών ,πρέπει να απαντηθεί άμεσα από την Κυβέρνηση διότι :

Για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνεται η πάγια, αντικοινωνική τακτική της εγχώριας αγοράς καυσίμων:

Όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, οι αυξήσεις μετακυλίονται στους καταναλωτές με την ταχύτητα «ρουκέτας» μέσα σε λίγες ώρες.

Όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν, οι μειώσεις φτάνουν στην αντλία με την ταχύτητα «φτερού» – αν και εφόσον φτάσουν ποτέ.

Οι δικαιολογίες περί «παλαιών αποθεμάτων» που αγοράστηκαν ακριβά δεν πείθουν πλέον κανέναν. Οι καταναλωτές της Κρήτης, οι οποίοι ήδη δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ακρίβεια, δεν μπορούν να λειτουργούν ως μόνιμα υποζύγια της κερδοσκοπίας.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ΑΠΑΙΤΕΙ:

Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Ελέγχου Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για ελέγχου της αισχροκέρδειας και τον έλεγχο των περιθωρίων κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας, πρατήρια).

Πραγματική και άμεση εφαρμογή των εκπτώσεων που ανακοινώθηκαν κεντρικά (έπειτα από τη συμφωνία με τα διυλιστήρια), χωρίς καθυστερήσεις και «μαγειρέματα» στην επαρχία.

Διαφάνεια στις τιμολογήσεις με καθημερινούς, αυστηρούς ελέγχους στις πύλες εισόδου των καυσίμων στο νησί.

Καλούμε τους καταναλωτές:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ελέγχουν τις τιμές μέσω του επίσημου Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων και να καταγγέλλουν στην Ένωσή μας οποιοδήποτε κρούσμα αδικαιολόγητα υψηλών τιμών ή τεχνητής απόκρυψης των μειώσεων.

Τέλος, επειδή ζούμε σε τουριστική σαιζόν και η Κρήτη είναι ένας αγαπημένος τουριστικούς προορισμός, δεν θα πρέπει να συνεχίσει η ακρίβεια στο καύσιμο της. Βενζίνης, ένα σημαντικό αντικίνητρο για τον τουρίστα, που θέλει να προβεί σε ενοικίαση οχήματος, για να γνωρίσει την ενδοχώρα του νησιού.

Έπειτα από τα παραπάνω, η Ένωση, κρούει τον κώδωνα της νομιμότητας ,προς κάθε κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι σαυτήν την κοινωνία . ιδιαίτερα της τουριστικής Κρήτης,θα πρέπει να μην επικρατεί το πνεύμα της αισχροκέρδειας, διότι η ανοχή της κοινωνίας εξαντλείται…..

Για καταγγελίες και υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα τηλέφωνα 28210 92666 & 28210 92306 ή μέσω email στο epkxan@gmail.com.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306