Η Alter Ego Media προετοιμάζει τον επόμενο κύκλο επενδύσεων, έχοντας ήδη αξιοποιήσει τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που άντλησε με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η σχεδιαζόμενη ΑΜΚ αντιστοιχεί περίπου στο 11% της κεφαλαιοποίησής της.

Η αύξηση κεφαλαίου των 40 εκατ. ευρώ δίνει στην Alter Ego Media τη δυνατότητα να προσελκύσει νέους μετόχους και να αυξήσει την ελεύθερη διασπορά της μετοχής της, εκτιμά η Edison Group στο σημερινό της σημείωμα. Το ύψος της σχεδιαζόμενης έκδοσης αντιστοιχεί περίπου στο 11% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά τον χρόνο της ανάλυσης.

Η Edison συνδέει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τον επενδυτικό κύκλο που άνοιξε τον Ιανουάριο του 2025, με την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τον οίκο, περίπου 51 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή κατευθύνθηκαν σε εξαγορές, περιεχόμενο, απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνολογία. Τα νέα κεφάλαια προορίζονται, μεταξύ άλλων, για εξαγορές και συμμετοχές, οπτικοακουστικές παραγωγές και αναβάθμιση των υποδομών του Ομίλου.

Οι εκτιμήσεις για το 2026 και το 2027

Στο σημερινό σημείωμα η Edison παραθέτει εκ νέου τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει τον Σεπτέμβριο, μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου. Για το 2026 εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα φθάσει τα 172,5 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 68 εκατ. ευρώ, από 53,7 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2027 προβλέπει κύκλο εργασιών 179,3 εκατ. ευρώ και EBITDA 74,4 εκατ. ευρώ, μεγέθη αυξημένα κατά περίπου 4% και 9% αντίστοιχα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της για το 2026.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου ανερχόταν σε περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Η Alter Ego Media στοχεύει να ολοκληρώσει την αύξηση και να εισαγάγει τις νέες μετοχές προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens έως το τέλος του 2026.