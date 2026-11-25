Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026 για τις θέσεις που αφορούν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο ειδικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα αφορά 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Η απασχόληση διαρκεί 12 μήνες. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.200 ευρώ για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 1.170 ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) και 1.090 ευρώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), μία ειδικότητα και από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.

Για την κατάταξη των υποψηφίων μοριοδοτούνται τα εξής κριτήρια:

Διάρκεια συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

Ετήσιο δηλωθέν φορολογικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

Ηλικία

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Ανήλικα τέκνα με αναπηρία

Αναπηρία του υποψηφίου

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει τη μοριοδότηση και προσδιορίζει ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.504.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, http://www.dypa.gov.gr.