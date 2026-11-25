Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, παρουσία πλήθους προσκεκλημένων και με το Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» της Πανεπιστημιούπολης Βουτών κατάμεστο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγόρευσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄ σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετοί εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και θεσμικών φορέων.

Παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι των υγειονομικών υπηρεσιών, των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών οργανισμών και φορέων της Κρήτης, μέλη της διοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και πλήθος φοιτητριών και φοιτητών.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της πολυσχιδούς εκκλησιαστικής, ιεραποστολικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς του Μακαριωτάτου, καθώς και της διεθνούς δράσης του για την προώθηση του διαλόγου, της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η τελετή απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης τίμησε έναν Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος, παρά τη μακρά πορεία και τη σπουδαία αποστολή του στην αφρικανική ήπειρο, διατηρεί άρρηκτους τους δεσμούς του με την Κρήτη, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση της πανεπιστημιακής κοινότητας για την υποδοχή και την αναγόρευση του Μακαριωτάτου. Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη ιεραποστολική και ανθρωπιστική διακονία του στην αφρικανική ήπειρο, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην εκπαίδευση, την κοινωνική μέριμνα, τη φιλανθρωπία και την υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βαθύτερη συνάντηση των αξιών που εκπροσωπούν η Ιατρική επιστήμη και η εκκλησιαστική διακονία, τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο. Παράλληλα, επισήμανε ότι η σημερινή τιμή έχει για το Πανεπιστήμιο και την Κρήτη μια ξεχωριστή συναισθηματική διάσταση, καθώς αναγνωρίζεται η πορεία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τον τόπο αυτόν και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του ανθρώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά στην ανθρωπιστική διάσταση του έργου του Πατριάρχη έκανε η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, η οποία ανέδειξε τη σημασία των πρωτοβουλιών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής φροντίδας.

Όπως επισήμανε, η αποστολή της Ιατρικής δεν εξαντλείται στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στην εκπαίδευση νέων γιατρών, αλλά περιλαμβάνει και την ευθύνη για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, την πρόληψη των ασθενειών και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης, ανεξάρτητα από τον τόπο και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την πρόθεση της Ιατρικής Σχολής να διερευνήσει δυνατότητες ουσιαστικής υποστήριξης του ανθρωπιστικού έργου του Πατριαρχείου στην Αφρική, αξιοποιώντας την επιστημονική εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Μεταξύ των προοπτικών που ανέφερε περιλαμβάνονται η υποστήριξη τοπικών υγειονομικών δομών, η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και η οργάνωση ιατρικών αποστολών για την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινότητες. Όπως υπογράμμισε, η Ιατρική Σχολή θα επιθυμούσε να συζητήσει με τον Μακαριώτατο τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στην αφρικανική ήπειρο και να αναζητήσει τρόπους με τους οποίους το Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του θα μπορούσε να συμβάλει με συνέπεια και διάρκεια.

Ακολούθησε η παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του τιμωμένου από την Αντιπρύτανι Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα, η οποία αναφέρθηκε στη διαδρομή του από τη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης έως την Οδησσό και την Αφρική, καθώς και στην εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο το 2004.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου, με πρωτοβουλίες για την υγειονομική περίθαλψη, την ίδρυση και λειτουργία νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων, την παροχή φαρμάκων, την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, αλλά και τη στήριξη παιδιών, μητέρων, ηλικιωμένων και ευάλωτων πληθυσμών. Παράλληλα, αναδείχθηκε η συμβολή του στην εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης προβλήθηκε ειδικά για την τελετή ένα σύντομο ντοκιμαντέρ, το οποίο αποτύπωσε σημαντικές πτυχές της ζωής και του έργου του τιμώμενου. Η αναφορά στον χαρακτηρισμό του ως «Πατριάρχη της Αγάπης» ανέδειξε με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο το ανθρώπινο πρόσωπο της αποστολής του, τη φροντίδα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη προστασίας και εκπαίδευσης, τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, την ανακούφιση όσων δοκιμάζονται από τη φτώχεια και την ασθένεια, χωρίς διακρίσεις καταγωγής ή θρησκεύματος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης, με την ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη. Ακολούθησε η επίδοση των τίτλων, του επιτιβεννίου και του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Πρύτανη, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη.

Στην αντιφώνησή του, με τίτλο «Η ζωή ως δώρο, η διακονία ως χρέος», ο Μακαριώτατος εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για την τιμητική διάκριση και την επιστροφή του στη γενέτειρά του. Αναφέρθηκε στη διαδρομή της ζωής του από την Κρήτη προς την Αλεξάνδρεια και την αφρικανική ήπειρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της μνήμης και της ευθύνης, αλλά και τη βαθιά σύνδεση της πίστης με την επιστήμη και της ανθρώπινης ζωής με την αποστολή όσων αφιερώνονται στην προστασία και την υπηρεσία της.

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, αναδεικνύοντας όχι μόνο την αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του Μακαριωτάτου, αλλά και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέοι δεσμοί συνεργασίας ανάμεσα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Σε μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, η Κρήτη τίμησε ένα άξιο τέκνο της και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνώρισε στο πρόσωπό του τις διαχρονικές αξίες της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.