Πώς χτίστηκε η κουλτούρα πρόληψης – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον HPV και τα βρεφικά εμβόλια και τα «κενά» που παραμένουν στις ηλικίες άνω των 60 ετών

Τι συμβαίνει με την Κρήτη; Πώς ένα νησί έχει χτίσει κουλτούρα πρόληψης, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση;

Ευρήματα από πρόσφατες μελέτες συνθέτουν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα για την εμβολιαστική συμπεριφορά των πολιτών στο νησί, μαρτυρώντας ότι η πρόληψη είναι θέμα επένδυσης και εκπαίδευσης.

Είναι ενδεικτικό ότι εκεί καταγράφεται η υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), τόσο ως προς την έναρξη όσο και ως προς την ολοκλήρωση του εμβολιασμού παιδιών και εφήβων (9-15 ετών).

Συγκεκριμένα, η πρωτιά αυτή αποτυπώνεται σε πανελλαδική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό «Vaccine» και βασίστηκε σε δεδομένα της εθνικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης την περίοδο 2022-2024.

Το 2024, το 72% των κοριτσιών που συμπλήρωναν τα 15 έτη στην Κρήτη είχε ξεκινήσει εγκαίρως τον εμβολιασμό, ενώ ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ποσοστό πλήρους εμβολιασμού.

Στην Κρήτη έφτανε το 61,9%, έναντι μόλις 40,7% στο Βόρειο Αιγαίο. Αντίστοιχα, στα αγόρια που συμπλήρωναν τα 15 έτη, η πλήρης κάλυψη στην Κρήτη έφτανε το 32,7%.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη των κοριτσιών έως τα 15 έτη αυξήθηκε από 47,7% το 2022 σε περίπου 52,5% το 2024, παραμένοντας ωστόσο αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του ΠΟΥ για κάλυψη 90% έως το 2030.

Υψηλή εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και μεγαλύτερη συνέπεια στην τήρηση του εμβολιαστικού χρονοδιαγράμματος εμφανίζει η Κρήτη και στα υπόλοιπα παιδικά εμβόλια, σύμφωνα με πανελλαδική μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος στο επιστημονικό περιοδικό Vaccine: X. Η έρευνα βασίστηκε, επίσης, σε δεδομένα της εθνικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εξέτασε 400.959 παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2022.

Σύμφωνα με αυτή, η Κρήτη καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στη χώρα ως προς την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη έως την ηλικία των 24 μηνών, με ποσοστό 74,88%, μετά τη Δυτική Μακεδονία (79,74%).

Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο πανελλαδικός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 66,7%. Αντίστοιχα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται και ως προς την έγκαιρη χορήγηση των εμβολίων, με ποσοστό 54,48%, όταν στην Αττική δεν ξεπερνά το 45,08%.

Σε εθνικό επίπεδο, πάλι, μόλις δύο στα τρία παιδιά είχαν ολοκληρώσει το σύνολο των προβλεπόμενων δόσεων έως τους 24 μήνες, ενώ το 3,1% δεν είχε λάβει κανένα εμβόλιο.

Εν τω μεταξύ, μία ακόμη έρευνα που αξιολόγησε τις γνώσεις και τη στάση παιδιάτρων της Κρήτης σχετικά με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) καταλήγει σε ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα.

Τουλάχιστον 9 στους δέκα δήλωσαν ότι εμπιστεύονται γενικά τα εμβόλια και συνεπακόλουθα ακολουθούν τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών τόσο για τον προσωπικό τους εμβολιασμό όσο και για τους ασθενείς τους. Οι ίδιοι οι συγγραφείς, αξιολογώντας τα στοιχεία αυτά, αναφέρουν ότι στην Κρήτη υπάρχει ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο παιδιατρικής φροντίδας και μακρόχρονη συνέχεια στη σχέση των οικογενειών με τους παιδιάτρους.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτά επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο ομ. καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστος Λιονής.

«Μεταξύ αυτών, θα ήταν σημαντικό να εξεταστεί και ο ενδεχόμενος ρόλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδιαίτερα του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, ο οποίος ήδη από το 1985 έχει εντάξει την εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών της».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οπως εξηγεί ο καθηγητής στο πλαίσιο αυτό, «οι φοιτητές Ιατρικής έρχονται σε άμεση επαφή με δομές και υπηρεσίες υγείας όπου υλοποιούνται δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους εμβολιασμούς.

Επιπρόσθετα, ο τομέας Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής επενδύει διαχρονικά στην έρευνα για την καταγραφή και αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα αποτυπώνεται σε μια μεγάλη σειρά δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, από τους συναδέλφους μου στον τομέα, καθηγητές Ιωάννα Τσιλιγιάννη και Εμμανουήλ Συμβουλάκη».

Οι ηλικιωμένοι

Η καλή επίδοση στους παιδικούς εμβολιασμούς, πάντως, δεν σημαίνει ότι η πρόληψη έχει κατακτήσει όλες τις ηλικίες. Μία ακόμη μελέτη σε 366 άτομα άνω των 60 ετών, στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου Ηρακλείου, καταγράφει σημαντικά κενά στην εμβολιαστική κάλυψη.

Παρότι το 82,5% είχε εμβολιαστεί κατά της γρίπης, τα ποσοστά ήταν αισθητά χαμηλότερα για τον πνευμονιόκοκκο (68,3%) και τον έρπητα ζωστήρα (56%).