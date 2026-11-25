Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένης Βατσινά για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για τυπικές ευχές και λόγια συμπαράστασης. Είναι ημέρα μνήμης, οργής, διεκδίκησης και ευθύνης.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε κάθε γυναίκα που έχασε τη ζωή της επειδή κάποιος θεώρησε ότι είχε εξουσία πάνω της. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που βιώνει φόβο, απειλή, κακοποίηση και σιωπά επειδή δε βρίσκει τη δύναμη ή την προστασία να μιλήσει.

Δεν ανεχόμαστε άλλο η βία να παρουσιάζεται ως πάθος, η ζήλια ως αγάπη και η γυναικεία ελευθερία ως πρόκληση. Δεν αποδεχόμαστε μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναζητά ευθύνες στη συμπεριφορά του θύματος αντί να καταδικάζει ξεκάθαρα τον θύτη.

Η αλλαγή απαιτεί Παιδεία, ουσιαστική πρόληψη, ισχυρούς θεσμούς, προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή έμφυλης βίας. Απαιτεί, όμως, και αλλαγή νοοτροπίας μέσα στην ίδια την οικογένεια. Τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώνουν με τον σεβασμό, την ισότητα και την ενσυναίσθηση ως αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Δε θα συμβιβαστούμε με τη σιωπή. Δε θα συνηθίσουμε τις γυναικοκτονίες. Δε θα επιτρέψουμε ο φόβος να συνεχίσει να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των γυναικών.

Η ζωή, η αξιοπρέπεια και η ελευθερία κάθε γυναίκας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Είναι δικαίωμα. Και έχουμε όλοι ευθύνη να το υπερασπιστούμε.

Γιατί δεν αρκεί να θυμόμαστε τις γυναίκες που χάσαμε. Οφείλουμε να αγωνιστούμε ώστε να μη χαθεί καμία άλλη.