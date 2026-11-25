Ξεκίνησαν οι διαδικασίες πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της χώρας και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θα προκηρυχθούν 50 θέσεις Συνοριακών Φυλάκων που θα καλύψουν τις ανάγκες των αστυνομικών Υπηρεσιών στην Π.Ε Λασιθίου.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράστηκε στη διάρκεια συνάντησης του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, οι Δήμαρχοι Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, Σητείας, Γεώργιος Ζερβάκης, Οροπεδίου Λασιθίου, Γεώργιος Αθανασάκης, ο Προεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, Νικόλαος Καμινογιαννάκης, καθώς και συνδικαλιστικοί φορείς των Συνοριακών Φυλάκων.

Σημειώνεται, ότι η προκήρυξη της πρόσληψης θα προχωρήσει μόλις ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες, καθώς πλέον το αίτημα της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων έχει εγκριθεί και από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Κύρια ενασχόληση του προσωπικού, όπως προβλέπει η προκήρυξη, θα είναι η διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στη δυνατότητα εισόδου και παραμονής ενός αλλοδαπού στη χώρα μας.