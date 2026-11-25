Μ. Μενεγάκης: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για έναν ασφαλή, λειτουργικό και προσβάσιμο δημόσιο χώρο για όλους»

Στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου, λειτουργικότερου και περισσότερο προσβάσιμου δημόσιου χώρου για όλους.

Οι παρεμβάσεις δρομολογούνται αρχικά στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Βραχασίου.

Το σχετικό θέμα για την πρώτη μελέτη, με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου», εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 74.387,87 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου και αφορά εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών, καθώς και τη δημιουργία νέων υποδομών προσβασιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), των εμποδιζόμενων ατόμων, των ηλικιωμένων, των γονέων με παιδικά καρότσια και του συνόλου των πεζών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προβλέπονται:

· Κατασκευή νέων ραμπών πρόσβασης σε σημεία όπου σήμερα δεν υπάρχουν.

· Αποκατάσταση υφιστάμενων ραμπών στα σημεία όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα.

· Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων πεζοδρομίων.

· Αντικατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων και διαμόρφωση αντιολισθηρών επιφανειών.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κατασκευών, δίνοντας προτεραιότητα στα σημεία όπου έχει διαπιστωθεί ανάγκη άμεσης αποκατάστασης.

Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στον δημόσιο χώρο αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, «με στοχευμένες παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύουμε την προσβασιμότητα και βελτιώνουμε τις συνθήκες καθημερινής μετακίνησης για όλους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για έναν ασφαλέστερο, λειτουργικότερο και φιλικότερο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας».