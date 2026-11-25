Άγνωστες πτυχές του τιτάνιου αγώνα της Μάχης της Κρήτης και ειδικότερα των γεγονότων στο Σέλινο και της καταστροφής της Καντάνου αναδείχθηκαν στην τρίτη ημέρα του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας το απόγευμα της Τρίτης, που συνεχίζεται στο χώρο του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο ιστορικός ερευνητής Κωνσταντίνος Μαμαλάκης προχώρησε σε μια σύνδεση των γεγονότων του Μαΐου του 1941 με το σήμερα. «Χάσαμε πολλά χρονιά με ανούσιες επετειακές εκδηλώσεις και ομιλίες με “ξύλινο” λόγο”». σημείωσε και συνέχισε εξηγώντας πως αυτό

έγινε «γιατί η μνήμη δεν συντηρείται με εκδηλώσεις όπου δυστυχώς συμμετέχουν συνήθως μόνο όσοι προβλέπει το πρωτόκολλο». Έθιξε τα όσα έγιναν τα μετακατοχικά χρόνια και στο «μοίρασμα αντιστασιακών συντάξεων» με αδιαφανείς μεθόδους.

Επεσήμανε πως στη Μάχη της Κρήτης δεν πολεμήσαμε μόνοι μας, οι Κρητικοί, αλλά βρεθήκαμε δίπλα στον Ελληνικό στρατό, στη χωροφυλακή, στους άνδρες της Μ. Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Ν. Ζηλανδίας και επικεντρώθηκε στην απουσία μουσείου ανάλογου των γεγονότων της Μάχη της Κρήτης και της Αντίστασης, κοιμητηρίου για τους Έλληνες στρατιώτες και μνημείου για την 5η Μεραρχία Κρητών.

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σε μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή της Καντάνου προχώρησε ο ιστορικός ερευνητής Ευτύχης Κορκίδης, έχοντας συγκεντρώσει πολύ υλικό από συνεντεύξεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα. Αναφέρθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς της Καντάνου από τη Γερμανική αεροπορία, υπογραμμίζοντας την έκπληξη των κατοίκων της που «δεν είχαν ξαναδεί τα ιπτάμενα αυτά κουτιά να πετούν και οι περισσότεροι έφευγαν σε κατεύθυνση αντίθετη προσπαθώντας να προστατευτούν κάτω από δέντρα, μέσα σε ρυάκια».

Μίλησε για την κινητοποίηση των ανδρών της χωροφυλακής και της αγροφυλακής από τον αντισυνταγματάρχη Χαράλαμπο Σειραδάκη, που στη συνέχεια συγκέντρωσε τους κατοίκους στις 20 Μαΐου στον περίβολο μπροστά στο σημερινό Δημοτικό Σχολείο, όπου όλοι δήλωσαν πρόθυμοι να αντισταθούν.

Ο Σειραδάκης τους ενημέρωσε πως οι Γερμανοί είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι και κάνουν αντίποινα σε όσους αντιστέκονται.

«Οι συγκεντρωμένοι όμως δεν τον άκουσαν! Ήταν επηρεασμένοι από τη δίψα της ελευθερίας, κληρονομιά από τους προγόνους τους. Τελευταίος μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Καντάνου ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάκης που έβγαλε ένα πύρινο λόγο υπέρ της ελευθερίας και υπέρ της αντίστασης στους Γερμανούς. Είπε: “Θα πολεμήσουμε και ας καταστραφούμε, μα μας έχουν ξανακαταστρέψει στο παρελθόν!” Και τότε όλοι επανέλαβαν πως θα αντισταθούν» είπε ο κ. Κορκίδης.

Συνέχισε την αφήγηση του λέγοντας πως την επόμενη ημέρα οι πρώτοι 25 πολεμιστές Σελινιώτες με λεωφορείο κατέβηκαν στις Βουκολιές και κινήθηκαν προς το Μάλεμε όπου συμμετείχαν στη μάχη όπου σκοτώθηκε ο έφεδρος λοχίας Λαζόπουλος από τα Τεμένια.

Οι πολεμιστές υποχώρησαν προς την Κάντανο, όπου ο Σειραδάκης είχε σχηματίσει δύο ομάδες, μια δυτικά του διοικητηρίου της Καντάνου και μια δεύτερη στη θέση “Ξερόκαμπος”. Μίλησε για την αντίσταση των κατοίκων των Φλωρίων και τη μάχη στο κέντρο του χωριού, στην οποία συνέδραμαν

κάτοικοι του Σελίνου και της Κισάμου και στη συνέχεια το “μπλοκάρισμα” ενός λόχου των Γερμανών στη θέση “Αγριμοκεφάλα”, τα γεγονότα της μάχης μέσα στο φαράγγι της Καντάνου στις 24 Μαΐου του 1941 και την απόκρουση των κατακτητών. Η παρουσίαση έγινε παράλληλα με ένα πολύ κατατοπιστικό βίντεο γυρισμένο στα ακριβή σημεία των γεγονότων.

Ο ομιλητής εξήρε το ρόλο του Γεωργίου Κωστάκη που με ένα πολυβόλο που είχε πάρει από τους ναζί, που είχαν εξοντωθεί στα Φλώρια, καθήλωσε τους Γερμανούς αναγκάζοντας τους να υποχωρήσουν. Αφηγήθηκε το ρόλο των γυναικών, πως πολλές από αυτές συνελήφθησαν από τους Γερμανούς στο “Νερόσπηλιο”.

Περιέγραψε τα γεγονότα της κατάληψης της Καντάνου και τα πρώτα αντίποινα, το κάψιμο δύο σπιτιών και του σταθμού χωροφυλακής, την εκτέλεση δύο ανδρών και το σπάσιμο των μαγαζιών, τη λεηλασία.

Αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια στην καταστροφή της Καντάνου στις 3 Ιουνίου, την περικύκλωση του χωριού, το κάψιμο των σπιτιών και τη χρήση δυναμίτη για την πλήρη καταστροφή τους, την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων με την επιγραφή “Εδώ υπήρχε η Κάντανος”.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ Χ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ

Στον ρόλο και τη συμβολή του αξιωματικού Χαράλαμπου Σειραδάκη στη Μάχη στο φαράγγι της Καντάνου, καθώς και στο πολεμικό του ημερολόγιο, αναφέρθηκαν η Πηνελόπη Ντουντουλάκη, γιατρός, ποιήτρια και συγγραφέας, και ο εγγονός του Χάρης Ξηρουχάκης, πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγγραφέας του βιβλίου για τη ζωή του Χαράλαμπου Σειραδάκη «Καμία Μάχη χωρίς αυτόν».

Ξεκινώντας τη διήγηση του ο κ. Ξηρουχάκης έκανε μια αναδρομή στην πορεία του Σειραδάκη, στη συμμετοχή του στην επανάσταση του 1897, σε ηλικία μόλις 11 ετών (!), στη στράτευση του στους Βαλκανικούς πολέμους και έπειτα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη συμμετοχή του στο Βενιζελικό

κίνημα του 1935 και την απόταξη του, το πως βρέθηκε να οργανώνει τους μαχητές στο Σέλινο. Από τη μεριά της η κ. Ντουντουλάκη περιέγραψε τη «σπίθα πολύτιμης τρέλας» που είχε ο Σειραδάκης «για να κάνει τέτοια αποκοτιά εν ριπή οφθαλμού να οργανώσει την αντίσταση κατά των

Γερμανών». Τόνισε πως παρόλο που όλοι οι μετέχοντες στην αντίδραση γνώριζαν τι ήταν πιθανό να επακολουθήσει, αποφάσισαν ότι «θα πορεύονταν στα χνάρια των παρακαταθηκών των προγόνων τους». Μοναδική ήταν η περιγραφή των γεγονότων της δολοφονίας μιας εκ των κορών του Σειραδάκη,

της 16χρονης Μαρίας, από τους ναζί στα γεγονότα της καταστροφής των χωριών Μονή, Λιβαδάς, Κουστογέρακο το Σεπτέμβρη του 1943, είδηση που ο αντισυνταγματάρχης έμαθε ενώ βρίσκονταν με τον Ελληνικό στρατό στη Βόρεια Αφρική! «Μαθαίνοντας την ιστορία της Μαρίας, της θείας που δεν γνώρισα , κατάλαβα τον πόνο της μητέρας μου» σχολίασε ο κ. Ξηρουχάκης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο με τις μνήμες της Ιωάννας Κανδαράκη από την καταστροφή της Καντάνου, ενώ η κ. Κανδαράκη που ήταν παρούσα καταχειροκροτήθηκε.

Τον συντονισμό είχε η Κατερίνα Μπικάκη, σκηνοθέτις ιστορικών ντοκιμαντέρ και οργανωτικό μέλος του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 | Χανιά, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | 19:00

Δύο ορόσημα της ελληνικής Ιστορίας | Μεσολόγγι 1826 – Αρκάδι 1866

Διακόσια χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και εκατόν εξήντα από το Ολοκαύτωμα της Μονής

Αρκαδίου. Δύο κορυφαία γεγονότα της ελληνικής ιστορίας συναντώνται μέσα από ιστορικές αναφορές, τεκμήρια και αφηγήσεις. Μια βραδιά αφιερωμένη στην αυτοθυσία, τον αγώνα για την ελευθερία και τη διαμόρφωση της εθνικής μνήμης.

19:00 | Ο οπλισμός της περιόδου της Επανάστασης του 1866

Ευτύχης Τζιρτζιλάκης, ιστορικός ερευνητής

19:30 | Μεσολόγγι 1826: Από την Έξοδο στην Αθανασία

Νικόλαος Λύρος, ιστορικός ερευνητής

19:45 | Παραλληλισμοί της Εξόδου του Μεσολογγίου με το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου: Η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης

Συζητούν οι ιστορικοί ερευνητές Νικόλαος Λύρος, Δημήτρης Σκαρτσιλάκης, Κωνσταντίνος Μαμαλάκης.

Θα ακολουθήσει ριζίτικο τραγούδι από τον Γιάννη Μανουσάκη – Ένωση Απανταχού Λακκιωτών.

20:30 | Παρουσίαση του βιβλίου «Με την πένα σπαθί – Κείμενα των Ελληνίδων του 19ου αιώνα για τον αγώνα του 1821», σε επιμέλεια Σοφίας Ντενίση, ομότιμης καθηγήτριας Α.Σ.Κ.Τ. Διαβάζει η Μιμή Ντενίση.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, που πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 19:00 έως τις 22:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά, έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, είναι ελεύθερη για το κοινό.