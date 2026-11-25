Κατά πλειοψηφία η έγκριση του ψηφίσματος που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης.

Αναστολή των ενεργειών και εξέταση εναλλακτικών ακινήτων ζητά το Σώμα

Ομόφωνα αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να μην αποδεχτεί τη χωροθέτηση και εγκατάσταση της μονάδας αντιμετώπισης εξαρτήσεων του Ε.Ο.Π.Α.Ε. στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Παράλληλα, το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, με το οποίο θέτει συγκεκριμένα αιτήματα προς το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Α.Ε..

Με το ψήφισμά του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δηλώνει ρητά ότι στηρίζει την ανάπτυξη και ενίσχυση των δημόσιων δομών πρόληψης, φροντίδας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και την κοινωνική

συνοχή. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η λειτουργία μιας τέτοιας δομής – ιδίως λόγω της προβλεπόμενης 24ωρης λειτουργίας, της φιλοξενίας και διανυκτέρευσης, της δυναμικότητας, των απαιτήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και της διαχείρισης επειγόντων περιστατικών – προϋποθέτει

πλήρη συμμόρφωση με τις κτιριολογικές, τεχνικές, υγειονομικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και προηγούμενη, πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας του ακινήτου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η επιλογή του χώρου εγκατάστασης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστική διοικητική αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, η κοινωνική αποδοχή, η διαφάνεια, η θεσμική συνεργασία και η ουσιαστική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Τα αιτήματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Βάσει του ψηφίσματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης:

Ζητά την αναστολή κάθε περαιτέρω ενέργειας εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας της δομής στο επιλεγμένο ακίνητο.

Ζητά την επανεξέταση της χωροθέτησης σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ζητά την εξέταση εναλλακτικών ακινήτων, με κριτήριο την πλήρη κάλυψη των νόμιμων προδιαγραφών, την επάρκεια των υποδομών, την ασφαλή πρόσβαση και την ιδιωτικότητα των ωφελουμένων.

Καλεί το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Α.Ε. να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες επανεξέτασης και τροποποίησης των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

«Η ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών πρόληψης, φροντίδας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων αποτελεί αναγκαία κοινωνική και υγειονομική πολιτική και συνιστά υποχρέωση της Πολιτείας. Η υλοποίησή της οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση, στον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των ωφελούμενων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η αναγκαιότητα και η κοινωνική σημασία μιας τέτοιας δομής, ωστόσο, δεν αναιρούν ούτε υποκαθιστούν την υποχρέωση των αρμόδιων φορέων να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες κτιριολογικές, τεχνικές, υγειονομικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Ιδιαίτερα, η προβλεπόμενη 24ωρη λειτουργία, η δυνατότητα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης, η δυναμικότητα της δομής, οι απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν επείγουσας φροντίδας, καθιστούν απολύτως αναγκαία την προηγούμενη, ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας του επιλεγμένου ακινήτου.

Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης μιας τέτοιας δομής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστική διοικητική αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού και λειτουργίας της, χωρίς προηγούμενη τεκμηρίωση της καταλληλότητας του ακινήτου, διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και ουσιαστική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της περιοχής εγκατάστασης.

Η κοινωνική αποδοχή, η διαφάνεια των διαδικασιών, η θεσμική συνεργασία και η ουσιαστική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αποτελούν επίσης κρίσιμες παραμέτρους για την επιτυχή και βιώσιμη λειτουργία μιας δημόσιας δομής με τόσο σημαντικό κοινωνικό και υγειονομικό ρόλο.

Για τους λόγους αυτούς, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης:

Ζητά την αναστολή κάθε περαιτέρω ενέργειας εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας της δομής στο επιλεγμένο ακίνητο, και ζητά την επανεξέταση της χωροθέτησης σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ζητά την εξέταση εναλλακτικών ακινήτων, με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των νόμιμων προδιαγραφών, την επάρκεια των υποδομών, την ασφαλή πρόσβαση, την ιδιωτικότητα των ωφελουμένων.

Καλεί το Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδιο υπουργείο για την κανονιστική εποπτεία και τη σχετική διοικητική διαδικασία, και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Α.Ε., ως φορέα σχεδιασμού και λειτουργίας της δομής, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες επανεξέτασης και τροποποίησης των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δηλώνει με σαφήνεια ότι στηρίζει την ανάπτυξη και ενίσχυση δημόσιων δομών πρόληψης, φροντίδας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην προστασία της δημόσιας υγείας και την κοινωνική συνοχή.

Η στήριξη αυτής της σημαντικής κοινωνικής πολιτικής προϋποθέτει ορθό σχεδιασμό, νομιμότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας, με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ωφελουμένων και την προστασία της δημόσιας υγείας και της τοπικής κοινωνίας».