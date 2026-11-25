Μια ξεχωριστή γιορτή για τα παιδιά, με τον Γρηγόρη Σαμόλη, στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Μαλεβιζίου

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βραδιά, γεμάτη μουσική, εκπλήξεις, παιχνίδια και γιορτινή διάθεση, ετοιμάζει ο Δήμος Μαλεβιζίου για μικρούς και μεγάλους, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, με αφορμή τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Οι μικροί φίλοι θα έχουν και φέτος την τιμητική τους, καθώς θα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης γιορτής, αλλά και του συνολικού προγράμματος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Μαλεβιζίου για την εορταστική περίοδο.

Η γιορτή στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη θα ξεκινήσει από τις 17:00, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παιδικών δραστηριοτήτων. Χριστουγεννιάτικο face painting και tattoos θα δώσουν χρώμα στη βραδιά, ενώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν και να στείλουν τα δικά τους γράμματα στον Άγιο Βασίλη, μοιράζοντας μαζί του τις ευχές και τις επιθυμίες τους.

Στις 19:00, τη σκυτάλη θα πάρει η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου, η οποία θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά κάλαντα και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, βάζοντας το κοινό στο πνεύμα των γιορτών.

Λίγο αργότερα, στις 19:20, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας θα προσκαλέσει τα παιδιά στη σκηνή για τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση. Με το κοινό να μετρά αντίστροφα, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο θα φωταγωγηθεί, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στο Μαλεβίζι.

Η συνέχεια θα ανήκει στα ξωτικά, που θα αναλάβουν να ξεσηκώσουν τους μικρούς επισκέπτες με ένα χαρούμενο Χριστουγεννιάτικο πάρτι, προετοιμάζοντας την υποδοχή του πιο αγαπημένου προσώπου των παιδιών, του Άγιου Βασίλη!

Τη γιορτινή μας βραδιά θα ολοκληρώσει ο σπουδαίος συντοπίτης μας καλλιτέχνης της κρητικής μουσικής Γρηγόρης Σαμόλης, με το συγκρότημά του, χαρίζοντάς μας όμορφες στιγμές μουσικής, κεφιού και συντροφικότητας, με τους αγαπημένους ήχους της κρητικής μας παράδοσης.

Παράλληλα, στον χώρο της πλατείας θα φιλοξενούνται Χριστουγεννιάτικα bazaar από Πολιτιστικούς Συλλόγους, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν στους πάγκους τους και να γνωρίσουν τις δημιουργίες και τις δράσεις τους.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προσκαλεί όλους να υποδεχτούν μαζί την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου, σε μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές τα παιδιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων!