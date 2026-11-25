Μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Βιάννου μέσω του Κέντρου Κοινότητας του.

Ανταποκρινόμενος άμεσα σε σχετικό αίτημα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο Δήμος Βιάννου διέθεσε δημοτικό όχημα για την παραλαβή και τη μεταφορά του απαραίτητου οικιακού εξοπλισμού ωφελούμενου του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», ο οποίος διαμένει σε μισθωμένη κατοικία στην Άνω Βιάννο. Η δράση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια του ωφελούμενου για σταθερή στέγαση, κοινωνική επανένταξη και σταδιακή αυτονόμηση.

Με αφορμή την παραπάνω συνέργεια, η Στέλα Αρχοντάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου από τον οποίο υλοποιείται η δράση, δήλωσε: «Η κοινωνική φροντίδα και μέριμνα στον Δήμο μας δεν εξαντλείται μόνο στην παροχή κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες συνδημοτών μας, αλλά μετατρέπει την κοινωνική πολιτική σε πράξη με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δράσης, όπως η συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε την “ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.” και τον Δήμο Βιάννου για τη συνεργασία και τη βοήθεια στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, που καταδεικνύει τη φροντίδα μας: “κανένας δημότης μας μόνος”».

Κατά τη διαδικασία παραλαβής της οικοσκευής από τη συμβεβλημένη ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Ε.», παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Βιάννου, Θοδωρής Καρτσάκης, ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» Παναγιώτης Τσακμόπουλος, η Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος Ραφαέλα Σαμαρά, η Υπεύθυνη Διοικητικής Διαχείρισης του Προγράμματος Κυριακή Καπετανάκη και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Ε.», Τάσος Ντοβίνος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και η σύμπραξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετουσιώνονται σε απτές πράξεις στήριξης, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ευάλωτων πολιτών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Βιάννου, τον Δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, τον Αντιδήμαρχο Θοδωρή Καρτσάκη, καθώς και προς τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, για την άμεση ανταπόκριση και την εποικοδομητική συνεργασία. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση αντίστοιχων συνεργειών, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κοινωνική πολιτική αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή δράση.

Ηράκλειο και Βιάννος μαζί για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Βιάννου μέσω του Κέντρου Κοινότητας του.

Ανταποκρινόμενος άμεσα σε σχετικό αίτημα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο Δήμος Βιάννου διέθεσε δημοτικό όχημα για την παραλαβή και τη μεταφορά του απαραίτητου οικιακού εξοπλισμού ωφελούμενου του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», ο οποίος διαμένει σε μισθωμένη κατοικία στην Άνω Βιάννο. Η δράση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια του ωφελούμενου για σταθερή στέγαση, κοινωνική επανένταξη και σταδιακή αυτονόμηση.

Με αφορμή την παραπάνω συνέργεια, η Στέλα Αρχοντάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου από τον οποίο υλοποιείται η δράση, δήλωσε: «Η κοινωνική φροντίδα και μέριμνα στον Δήμο μας δεν εξαντλείται μόνο στην παροχή κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες συνδημοτών μας, αλλά μετατρέπει την κοινωνική πολιτική σε πράξη με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δράσης, όπως η συγκεκριμένη.

Ευχαριστούμε την “ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.” και τον Δήμο Βιάννου για τη συνεργασία και τη βοήθεια στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, που καταδεικνύει τη φροντίδα μας: “κανένας δημότης μας μόνος”».

Κατά τη διαδικασία παραλαβής της οικοσκευής από τη συμβεβλημένη ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Ε.», παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Βιάννου, Θοδωρής Καρτσάκης, ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» Παναγιώτης

Τσακμόπουλος, η Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος Ραφαέλα Σαμαρά, η Υπεύθυνη Διοικητικής Διαχείρισης του Προγράμματος Κυριακή Καπετανάκη και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Ε.», Τάσος Ντοβίνος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και η σύμπραξη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετουσιώνονται σε απτές πράξεις στήριξης, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ευάλωτων πολιτών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Βιάννου, τον Δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, τον Αντιδήμαρχο Θοδωρή Καρτσάκη, καθώς και προς τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, για την άμεση ανταπόκριση και την εποικοδομητική συνεργασία. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση αντίστοιχων συνεργειών, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κοινωνική πολιτική αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή δράση.