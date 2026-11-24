Η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά – όπως αναφέρει – την τιμητική επίσκεψη αντιπροσωπείας της Προεδρικής Φρουράς, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρό της στο Αρκαλοχώρι, από την Τρίτη 1 έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026,

αποτελούμενης: από τους Αξιωματικούς: κ. Θεοφάνη Βλάχο, Υπολοχαγό Στρατιωτικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και κ. Γεώργιο Κακούρο, Ανθυπασπιστή της Προεδρικής Φρουράς, και τους Εύζωνες: κ. Νικόλαο Μουρτζάκη, κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, κ. Χρήστο Αγγελόπουλο και κ. Γεώργιο Μουρτζάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

“Η έναρξη της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, με την τέλεση του Αγιασμού στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νέστορος, εντός του Πολιτιστικού Πολυκέντρου, παρουσία των παραπάνω μελών της Προεδρικής Φρουράς, φορέων, κληρικών, μαθητών και πολιτών.

Κατά τις πρωινές ώρες του τριημέρου (1 – 3 Δεκεμβρίου), οι Αξιωματικοί και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς θα πραγματοποιήσουν, για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδική ενημέρωση για την ιστορία και την εθνική προσφορά του σώματος των Ευζώνων. Για την ένδυση και τον συμβολισμό της ενδυμασίας τους θα ακολουθήσουν ειδικές προβολές, όπως επίσης, θα υπάρχει έκθεση πινάκων από την ιστορία και την εθνική δράση τους.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, από τις 17:00΄ έως τις 20:00΄, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο ανοιχτή συνάντηση της Προεδρικής Φρουράς και ενημέρωση, για τους Εύζωνες και τη συμβολή τους στον Ελληνισμό, στους φορείς, στο ευρύτερο κοινό και βεβαίως στους κληρικούς.

Η Ιερά Μητρόπολη απευθύνει θερμή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής να παρευρεθούν και να τιμήσουν με την παρουσία τους τα μέλη της Προεδρικής Φρουράς”.