Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δημότες και τις δημότισσες ότι εκδηλώθηκε βλάβη στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού κατά μήκος των λεωφόρων Κουντουριώτου, Εμμανουήλ Πορτάλιου και Μάρκου Πορτάλιου.

Η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών από εργολάβο τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ο οποίος και θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητεί συγνώμη για την ταλαιπωρία των πολιτών, ευελπιστώντας ότι η αποκατάσταση θα αποπερατωθεί έως αύριο, οπότε και θα λειτουργήσει ξανά το σύστημα του δημοτικού φωτισμού.