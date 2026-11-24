Με νέο έγγραφό του ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης, προς τη Διοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α., κα Γιαννούλα Χόρμοβα, , επανέρχεται στο ζήτημα της προσωρινής συστέγασης της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. Χανίων με το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά, ζητώντας σαφείς απαντήσεις,

συγκεκριμένες δεσμεύσεις και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του κτιρίου που στεγάζει τη σχολή, για την ομαλή λειτουργία των δύο εκπαιδευτικών δομών, αλλά και τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του Δήμου περί μεταφοράς εξοπλισμού της ΕΠΑ.Σ. προς τη Δ.ΥΠ.Α. Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος, σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α., ζητά αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών,

καθώς και τους διαθέσιμους πόρους και τη χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί. Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή επιστροφή της σχολής στον φυσικό της χώρο και τον ορθό προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας.