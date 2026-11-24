Το Amirandes φιλοξένησε το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Cretan Lifestyle: Mediterranean Tradition & Modern Applications», τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής

Η Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026, στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για τη μεσογειακή διατροφή, την υγεία και τη μακροζωία

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος GRECOTEL και το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου «Κρητικός Τρόπος Ζωής: Μεσογειακή Παράδοση και Σύγχρονες Πρακτικές».

Από τις 13 έως τις 18 Νοεμβρίου, το εμβληματικό Amirandes αποτέλεσε σημείο συνάντησης διακεκριμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, με κοινό άξονα τη σύνδεση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με τις αξίες και τις πρακτικές του κρητικού τρόπου ζωής.

Η φετινή διοργάνωση συνέπεσε με δύο ορόσημα ιδιαίτερης σημασίας: την ανάδειξη της Κρήτης σε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026 και τον πρώτο παγκόσμιο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής, στις 16 Νοεμβρίου, μετά την επίσημη καθιέρωσή της από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η διπλή αυτή συγκυρία έδωσε ξεχωριστή βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου,

στρέφοντας το διεθνές ενδιαφέρον στην πλούσια διατροφική κληρονομιά της Κρήτης και στη συμβολή της στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και με την καθοδήγηση του καθηγητή Στέφανου Ν. Κάλη του Πανεπιστημίου Harvard, Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία, το επιστημονικό πρόγραμμα συγκέντρωσε κορυφαίους ομιλητές από διεθνώς αναγνωρισμένα

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων και των συζητήσεων βρέθηκαν οι τελευταίες επιστημονικές προσεγγίσεις γύρω από τη μεσογειακή διατροφή, την πρόληψη, τη μακροζωία και την ευζωία, φωτίζοντας τη σημασία τους για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Πέρα όμως από τις επιστημονικές συνεδρίες, η γνώση μεταφέρθηκε και έξω από τις αίθουσες του συνεδρίου, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Κρήτη μέσα από την καθημερινότητα,

τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της: από τη συγκομιδή της ελιάς και τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου μέχρι τις γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων και τις πολιτιστικές διαδρομές, που έδωσαν ουσιαστικό περιεχόμενο στη σύνδεση της επιστήμης με την παράδοση.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε η επίσκεψη στην Agreco Farm, την ξεχωριστή φάρμα που δημιούργησε ο ιδρυτής της GRECOTEL, Νίκος Δασκαλαντωνάκης, με όραμα τη διαφύλαξη της κρητικής αγροτικής κληρονομιάς. Μια ολόκληρη ημέρα αφιερώθηκε στη γνωριμία με τις καλλιεργητικές πρακτικές του τόπου, τις γεύσεις και τα έθιμά του. Τους συνέδρους καλωσόρισαν με την εξής μαντινάδα,

οι άνθρωποι της Agreco και ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης: «Ήρθανε επιστήμονες απ’ όλο τον πλανήτη, να μελετήσουν διατροφή που κάνουνε στην Κρήτη». Οι σύνεδροι συμμετείχαν σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι δίπλα στο παραδοσιακό ρακοκάζανο, απόλαυσαν ένα γεύμα εμπνευσμένο από την τοπική κουζίνα και γνώρισαν τη μουσικοχορευτική παράδοση του νησιού μέσα από τους χορούς των Βρακοφόρων.

Τη σημασία αυτής της βιωματικής προσέγγισης υπογράμμισαν ο καθηγητής Στέφανος Ν. Κάλης και ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, Operations Director του Ομίλου GRECOTEL, σημειώνοντας: «Για πέμπτη φορά, επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες και φίλοι της Ελλάδας από την Ασία,

την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική ζουν την Κρήτη από μέσα: τον τόπο, τους ανθρώπους της και τη θρυλική της φιλοξενία. Και όταν επιστρέψουν στις χώρες και στις δουλειές τους, θα γίνουν πρεσβευτές της Κρήτης και της Ελλάδας, των προϊόντων μας και του τρόπου ζωής μας».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επίσημη εκδήλωση της 16ης Νοεμβρίου, αφιερωμένη στη διεθνή γαστρονομική διάκριση της Κρήτης και στη Διεθνή Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής. Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα το Gala Dinner που έλαβε χώρα στο εστιατόριο Minotaur του Amirandes, όπου η υψηλή

γαστρονομία συναντά την τέχνη, σε έναν χώρο ιδιαίτερης αισθητικής που κοσμείται από αυθεντικά κεραμικά έργα του Pablo Picasso, εμπνευσμένα από τον μύθο του Μινώταυρου.

Η Κρήτη δεν αποτέλεσε απλώς τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου, αλλά την ίδια την πηγή έμπνευσής του. Μέσα από τη σταθερή συνεργασία της GRECOTEL με το Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία, το συνέδριο συνεχίζει να αναδεικνύει τη σημασία μιας κληρονομιάς που παραμένει επίκαιρη, συνδέοντας όσα ο τόπος γνωρίζει εδώ και αιώνες με όσα η επιστήμη διερευνά σήμερα.