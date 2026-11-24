Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρίσιμα μνημεία του Ηρακλείου, η ενετική Κρήνη Μοροζίνι, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξή του.

Ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης, με στόχο τη διαφύλαξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας του μνημείου και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας διατήρησής του.

Η Κρήνη Μοροζίνι, η οποία από το 1628 αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της καθημερινής ζωής της πόλης, παρουσιάζει σημαντικές φθορές που οφείλονται τόσο στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όσο και στην έντονη και διαχρονική χρήση της.

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη της άνοιξης του 2027, εκτελούνται βάσει εγκεκριμένης μελέτης συντήρησης και υπό την αυστηρή επιστημονική και τεχνική επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ηρακλείου. Για την υλοποίησή τους απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε σημαντικά μνημεία της πόλης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, ο Δήμος Ηρακλείου συμβάλλει στην ολοκλήρωση του έργου με τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση των βαθμίδων της κρήνης, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της μακροχρόνιας προστασίας του μνημείου. Παράλληλα, αποβλέπει στην επαναλειτουργία της Κρήνης με το νερό να τρέχει από τα στόματα των Λιονταριών, όπως θα έπρεπε να είναι πάντα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθεί προσωρινή εργοταξιακή περίφραξη, η οποία θα φέρει ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό και εποπτικό υλικό για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τις επεμβάσεις συντήρησης της κρήνης. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το μνημείο, να ενημερωθούν για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας του.

Η συντήρηση και αποκατάσταση της Κρήνης Μοροζίνι δεν αποτελεί μόνο μια επέμβαση σε ένα ιστορικό μνημείο, αλλά και μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του Ηρακλείου. Η προστασία της κρήνης, ως διαχρονικού σημείου αναφοράς και συλλογικής μνήμης της πόλης, αποτελεί κοινή ευθύνη της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της πόλης για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.