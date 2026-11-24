Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια κοινή προσπάθεια για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction – EWWR), η οποία πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.

Με αφετηρία την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, σας καλούμε να αξιοποιήσετε τα 15 σημεία ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης και να ανακυκλώσετε μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, λαμπτήρες, καθώς και μελανοδοχεία και τόνερ.

Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος γνώσης, συνεργασίας και περιβαλλοντικής ευθύνης. Η συμμετοχή όλων μας και η υιοθέτηση απλών, καθημερινών πρακτικών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης πανεπιστημιακής κοινότητας.

Κάθε μικρή πράξη μετράει και μπορεί να κάνει τη διαφορά! Ας ξεκινήσουμε από σήμερα, αλλάζοντας τις καθημερινές μας συνήθειες.

Μειώνουμε τα απόβλητα – Προστατεύουμε το περιβάλλον – Αλλάζουμε συνήθειες!

Κάνουμε την αλλαγή πράξη, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιό μας!

📍 Δείτε πού βρίσκονται τα 15 σημεία ανακύκλωσης:

• Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου – https://pr.uoc.gr/map/recycling-gallos

• Ηράκλειο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών –

https://pr.uoc.gr/map/recycling-voutes

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης