Ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο, ολόκληρη η Επιχείρηση «Νίκη» τον Ιούλιο του 1974 για τη μεταφορά της Α΄ Μοίρας Καταδρομών από το Μάλεμε στο Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ξεδιπλώθηκε τη δεύτερη ημέρα του 2ου Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, το απόγευμα της Δευτέρας στο χώρο του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Η ζωντανή αφήγηση του τότε έφεδρου ανθυπολοχαγού της Μοίρας, Χαράλαμπου Αποστολάκη καθώς και η ανάλυση δημοσιογράφου Πιέρρου Τζανετάκου κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού – που και χθες γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων – ως τις 11 το βράδυ.

O Ευάγγελος Πετρουλάκης, κυβερνήτης του «Νίκη 15», του τελευταίου αεροσκάφους τύπου Noratlas που έφυγε από τα Χανιά και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, λόγω ενός απροσδόκητου ζητήματος υγείας που προέκυψε, δεν μπόρεσε να παρών. Προβλήθηκε όμως, σε αντικατάσταση της φυσικής του παρουσίας, βίντεο με το μήνυμά του και τη δήλωση του ότι θα ήθελε να επαναλάβει την πτήση του σε μια ελεύθερη Κύπρο.

Αρχικά ο δημοσιογράφος Πιέρρος Τζανετάκος τοποθέτησε την επιχείρηση «Νίκη» στο πολιτικό και στρατιωτικό κάδρο της εποχής. Στάθηκε ιδιαίτερα στο “προδοτικό πραξικόπημα της χούντας”, την κίνηση που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους.

Επίσης αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί με τη μεγάλη αντιπαράθεση ενωτικών και ανθενωτικών, στο “Κύριοι πέστε για ύπνο, πρόκειται για άσκηση των Τούρκων!”, που ειπώθηκε προς τους αξιωματικούς όταν αναφέρονταν οι κινήσεις των Τούρκων.

Υπογράμμισε επίσης πως ήταν ξεκάθαρο από τον “Αττίλα 1” ότι οι Τούρκοι δεν θα έμεναν στα δύο προγεφυρώματα που είχαν εξασφαλίσει αλλά θα προχωρούσαν σε μια εφαρμογή του σχεδίου Άτσεσον που προέβλεπε την κατάκτηση των εδαφών που πήραν με τον “Αττίλα 2”.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Καθηλωτική ήταν η αφήγηση του έφεδρου ανθυπολοχαγού Χαράλαμπου Αποστολάκη. Περιέγραψε το κλίμα στην Α΄ Μοίρα Καταδρομών μετά το πραξικόπημα και στην προετοιμασία που προχώρησε ο διοικητής της μονάδας αντισυνταγματάρχης Γιώργος Παπαμελετίου, ενημερώνοντας σχετικά τους αξιωματικούς.

Αναφέρθηκε στην εντολή που έλαβε η μονάδα την 21η Ιουλίου να κινηθεί προς την 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου αεροπλάνα θα την παραλάμβαναν για να την μεταφέρουν στην Κύπρο. Εκτίμησε και ο ίδιος πως η επιχείρηση ήταν αυτοκτονία και οργανώθηκε από τη χούντα «προκειμένου το καθεστώς, να βγάλει την υποχρέωση ότι κάτι έκανε».

Μίλησε με θερμά λόγια για τον Γ. Παπαμελετίου «τον αντρίκιο, σπαθάτο λόγο του, που τους είπε, “να ξέρετε ότι θα είμαστε νικητές και πολύ σύντομα θα γυρίσουμε πίσω”».

Ξεχωριστή η σημείωση του για τη διαδρομή προς τα Χανιά, το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» που τραγουδούσαν οι στρατιώτες μέσα στα οχήματα που τους μετέφεραν και τους Χανιώτες που είχαν πλημμυρίσει τα πεζοδρόμια για να χαιρετήσουν τη μονάδα!

Μοναδική η αφήγηση της αναχώρησης της μονάδας από το αεροδρόμιο στο Ακρωτήρι, όπου έφτασαν 15 από τα 20 Noratlas, τι συνέβη με τη Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Θεσσαλονίκη που τελικά δεν έφυγε για Κύπρο, όσα διαδραματίστηκαν κατά την απογείωση και την 4ωρη πτήση της Α΄ Μοίρας πάνω από τη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συγκίνηση περίσσεψε στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πάνω από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Το χαμό του «Νίκη 4», τις απώλειες στο «Νίκη 6», την επεισοδιακή προσγείωση των υπολοίπων κάτω από τα συνεχή φίλια πυρά, όπως τα ξανάζησε και τα μετέφερε στο κοινό ο κ. Αποστολάκης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η φρουρά του αεροδρομίου ανέμενε βομβαρδιστικά από την Ελλάδα και όχι μεταγωγικά για αυτό το λόγο και διατάχθηκε να «ανοίξει πυρ». Έπειτα παρουσίασε τα γεγονότα σε κάθε αεροσκάφος και το πώς φτάνοντας στο έδαφος οι καταδρομείς, αφού μάζεψαν τους νεκρούς και περιέθαλψαν τους τραυματίες τους, πήραν θέσεις μάχης.

Ακολούθησε η περιγραφή της μάχης για την υπεράσπιση του αεροδρομίου το πρωί της 23 Ιουλίου, ενώ είχε κηρυχθεί εκεχειρία και πώς οι καταδρομείς της Α΄ ΜΑΛ κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση των υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων προκαλώντας τους πολύ μεγάλες απώλειες.

«Αν κάτι χαρακτήριζε τους καταδρομείς μας ήταν το υψηλό ηθικό και το μαχητικό πνεύμα», είπε και πρόσθεσε πως από τη Μονάδα τους δόθηκε ένα δίωρο στους Τούρκους να μαζέψουν νεκρούς και τραυματίες «κάτι που δείχνει την πολιτισμική διαφορά ανάμεσα στους δύο στρατούς και τους δύο λαούς».

Περιέγραψε επίσης τους διαλόγους με τους αξιωματικούς του ΟΗΕ που ζητούσαν να παραδοθεί το αεροδρόμιο σε αυτούς, αλλά και τις διαταγές από ανώτερους χουντικούς αξιωματικούς να αποχωρήσουν από το χώρο, κάτι που απέρριψαν κατηγορηματικά ο διοικητής της Μοίρας Γ. Παπαμελετίου και ο ταγματάρχης Β. Μανουράς.

Καταλήγοντας ο κ. Αποστολάκης επεσήμανε πως «χωρίς κανέναν ενδοιασμό το παιχνίδι ήταν “σικέ” και το αποτέλεσμα προμελετημένο», συμπληρώνοντας πως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν η στρατιωτική ηγεσία λειτουργούσε με θάρρος και δίχως εξαρτήσεις από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. «Η προδοσία από το χουντικό καθεστώς ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Κατέστρεψαν την Κύπρο και τον Ελληνισμό» ανέφερε.

Στο χαιρετισμό του ο αντισυνταγματάρχης διοικητής της 1ης ΜΑΛ κ. Θεοδώρου επέμεινε στο φρόνημα των ανδρών τις ημέρες εκείνες «που παρακαλούσαν να μην μείνουν πίσω” καθώς και στην “αποφασιστικότητα, την πειθαρχία, την αυταπάρνηση που έδειξαν ώστε να μην καταληφθεί το αεροδρόμιο».

Μνήμες από τα γεγονότα της εποχής που έζησε ως υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δ. Πλατανιά κ. Π. Σημανδηράκης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γ. Μαλανδράκης, τόνισε τη σημασία της συνδιοργάνωσης του Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις των Ημερών Ιστορίας.

Επίσης ανέφερε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια το ελληνικό κράτος και η πολιτεία «έκρυβαν» τον πόλεμο της Κύπρου. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για ποιο λόγο μεταξύ άλλων, μέχρι και σχετικά πρόσφατα, σε τελετές μνήμης της 20ης Ιουλίου δε γινόταν αποδεκτή η κατάθεση στεφάνων, ακόμα και από ανθρώπους που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Γιάννης Χαραλαμπίδης.

Το Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας στο πρωινό εκπαιδευτικό του πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες της Κρήτης, για φέτος έχει εντάξει εργαστήριο με θέμα την Επιχείρηση «ΝΙΚΗ», το οποίο επιμελείται ο ιστορικός ερευνητής Νίκος Γαλάνης.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 | Χανιά, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | 19:00

Κάντανος | Η σημασία της Μάχης στο Φαράγγι της Καντάνου και το πέρασμα του τόπου στην Ιστορία

Ογδόντα πέντε χρόνια μετά τη Μάχη της Κρήτης αναδεικνύεται ένα από τα πολλά περιστατικά που κατά τόπους χαρακτήρισαν την απρόσμενη λαϊκή άμυνα ενάντια σε έναν κατακτητή.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μάχη στο φαράγγι της Καντάνου και την ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού από τον γερμανικό τακτικό στρατό. Ανατρέχουμε στα γεγονότα που ανέδειξαν έναν μικρό τόπο σε διαχρονικό σύμβολο αντίστασης. Ιστορικά τεκμήρια, προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις αναδεικνύουν τους ανθρώπους πίσω από την Ιστορία και τη διαχρονική σημασία μίας κρίσιμης απόφασης, να αντισταθούν.

19:00 | Χαιρετισμοί

19:10 | H Μάχη της Κρήτης | Απολογισμός 85 χρόνια μετά

Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, ιστορικός ερευνητής

19:25 | Δρώμενα από την καταστροφή της Καντάνου

Ευτύχης Κορκίδης, ιστορικός ερευνητής

Θα προβληθεί σχετικό βίντεο από το χρονικό της Μάχης στο φαράγγι της Καντάνου

20:00 | Ο ρόλος και η συμβολή του αξιωματικού Χαράλαμπου Σειραδάκη στη Μάχη στο φαράγγι της Καντάνου. Το πολεμικό του ημερολόγιο.

Ομιλητές:

Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ιατρός, ποιήτρια, συγγραφέας

Χάρης Ξηρουχάκης, τ. στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγραφέας του βιβλίου για τη ζωή του Χαράλαμπου Σειραδάκη «Καμία Μάχη χωρίς αυτόν»

20:40 | Προβολή βίντεο

Οι μνήμες της Ιωάννας Κανδαράκη από την καταστροφή της Καντάνου

Συντονισμός: Κατερίνα Μπικάκη, σκηνοθέτις ιστορικών ντοκιμαντέρ, οργανωτικό μέλος του «Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας».

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, που πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 19:00 έως τις 22:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά, έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, είναι ελεύθερη για το κοινό.