24ωρη απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου σε Δημόσιο, εκπαίδευση και μεταφορές, με τη συμμετοχή εργαζομένων και μαθητών. Δεμένα πλοία, στάσεις εργασίας στα ΜΜΜ και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις.

Απεργία σε πολλούς κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με εργαζομένους, εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, των σχολείων, των αστικών συγκοινωνιών και των ακτοπλοϊκών γραμμών.

24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τετάρτη η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να δώσουν μαζικό «παρών» στις κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η συνομοσπονδία ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

ΜΜΜ: Πώς θα λειτουργήσουν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00, προκειμένου να διευκολυνθεί και η μετακίνηση των απεργών προς το συλλαλητήριο.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας.

Παράλληλα, ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μείωση και πλαφόν στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις φέρνει η 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, με ακυρώσεις δρομολογίων σε πολλές κατηγορίες πλοίων.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» διεκδικούν αυξήσεις 12% σε μισθούς και επιδόματα, ενιαία συλλογική σύμβαση, 35ωρη εβδομαδιαία εργασία και ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με κινητοποίηση στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Βασικά αιτήματα είναι οι αυξήσεις αποδοχών, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει επίσης η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), ζητώντας την τήρηση της συλλογικής σύμβασης, επαρκή στελέχωση των ρυμουλκών και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης.

Στην απεργία και οι εκπαιδευτικοί

Το δικό της «παρών» στις κινητοποιήσεις δίνει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν τόσο στην απεργία όσο και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν ακόμη ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για την Παιδεία.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και μαθητές. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια.

Αεροπλάνα: Στην 24ωρη απεργία και η ΟΣΥΠΑ

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 10 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:00 της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί στις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΣΥΠΑ αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με κυριότερα τις ελλείψεις προσωπικού, τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις, την περιορισμένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τη συντήρηση κρίσιμων συστημάτων, καθώς και τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποδοχών.

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις

Το απεργιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αθήνα: 10:30, Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου.

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, τις μετακινήσεις και την εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τους εργαζομένους να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.