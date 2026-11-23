Αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες.

Με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους και περισσότερες νεφώσεις θα κυλήσει η Τρίτη 24 Νοεμβρίου στην Κρήτη, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει σε σχέση με τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η πτώση του υδραργύρου θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, οπότε το κρύο αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητό.

Η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, χωρίς να προβλέπονται εκτεταμένες ή αξιόλογες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κινηθεί γενικά μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η πρόγνωση ανά περιφερειακή ενότητα

Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ νωρίς το πρωί υπάρχει πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, με σταδιακή υποχώρηση από το απόγευμα και μετά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 4 μποφόρ.

Χανιά

Στα Χανιά ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, χωρίς να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τη Δευτέρα.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί έως βορειοδυτικοί, έντασης 3 με 4 μποφόρ.

Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ το βράδυ θα παρουσιάσουν εξασθένηση.

Λασίθι

Στην ανατολική Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, με εντάσεις που τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Η μεταβολή του καιρού θα συνεχιστεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με νέα υποχώρηση των μέγιστων θερμοκρασιών.

Στο Ηράκλειο και στα Χανιά ο υδράργυρος ενδέχεται να μην ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα γίνουν περισσότερο αισθητές κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.