Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις τηλεφωνικές μας γραμμές φαίνεται πως ετοιμάζει η Google για το Android, δοκιμάζοντας μια λειτουργία που θα επιτρέπει τη χρήση ενός και μόνο αριθμού σε δύο διαφορετικά smartphones ταυτόχρονα.

Η Google φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα λειτουργία που θα λύσει τα χέρια όσων χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα smartphones στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με ευρήματα στον κώδικα της εφαρμογής SIM Manager του Android, η εταιρεία αναπτύσσει το Android «Fast Switch», ένα εργαλείο που επιτρέπει τη χρήση του ίδιου αριθμού τηλεφώνου και της ίδιας κάρτας SIM σε δύο συσκευές Android ταυτόχρονα.

Google «Fast Switch»

Η λειτουργία εντοπίστηκε αρχικά από το Android Authority στην εφαρμογή διαχείρισης SIM της Google. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην περιγραφή της λειτουργίας: «Με το Android Fast Switch, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου σας σε έως και δύο τηλέφωνα. Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας μεταφέρεται αυτόματα σε όποιο τηλέφωνο ξεκλειδώνετε».

Ο τρόπος λειτουργίας θυμίζει έντονα το αντίστοιχο χαρακτηριστικό Handoff της Apple για τα iPhone, το οποίο επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μιας γραμμής μεταξύ δύο συσκευών. Στην περίπτωση του οικοσυστήματος της Google, το σύστημα θα ορίζει τη μία συσκευή ως «Κύρια» (Primary) και τη δεύτερη ως «Συνοδευτική» (Companion). Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η αυτόματη εναλλαγή δικτύου θα είναι και τα δύο κινητά να είναι συνδεδεμένα στον ίδιο λογαριασμό Google.

Παρότι στο iOS η χρησιμότητα μιας τέτοιας λειτουργίας περιορίζεται από τη μικρότερη ποικιλία συσκευών, στο Android οι προοπτικές είναι σαφώς μεγαλύτερες. Ένας χρήστης θα μπορεί, για παράδειγμα, να εναλλάσσει απρόσκοπτα τον αριθμό του ανάμεσα σε ένα μεγάλο foldable ή flagship τηλέφωνο για τη δουλειά και σε μια πιο συμπαγή ή ανθεκτική συσκευή για το Σαββατοκύριακο ή τη γυμναστική, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει φυσικά κάρτες SIM ή να ρυθμίζει εκ νέου eSIM.

Προς το παρόν, παραμένουν αρκετά ερωτήματα ανοιχτά. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια δεδομένα (όπως ιστορικό κλήσεων ή μηνύματα) θα συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ των δύο συσκευών, ούτε ποιες συσκευές θα υποστηρίζονται αρχικά — με το σενάριο της αποκλειστικής διάθεσης στα Google Pixel σε πρώτη φάση να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η στάση των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, καθώς σε αντίστοιχες υλοποιήσεις στο εξωτερικό ορισμένα δίκτυα χρεώνουν επιπλέον συνδρομή ή δεν υποστηρίζουν καθόλου την υπηρεσία.

Όπως συμβαίνει συνήθως με λειτουργίες που εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο μέσα στον κώδικα εφαρμογών, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας, ωστόσο το Android Fast Switch δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της Google να κάνει τη μετάβαση μεταξύ συσκευών πιο ευέλικτη από ποτέ.