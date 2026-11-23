Για πρώτη φορά οι καταβολές των ενισχύσεων προς τους 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω της νέας κρατικής πλατφόρμας, όπως δήλωσε ο υπουργός.

Τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής και τη διαμόρφωση βιώσιμου μέλλοντος για την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες έθεσε ως προτεραιότητες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι 500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις για τη στήριξη εισοδήματος και ανακοίνωσε ότι οι αγροτικές πληρωμές αρχίζουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με σημαντική προκαταβολή. Όπως είπε, η διαδικασία εξόφλησης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

«Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό φέτος, είναι ότι για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις».

Ο υπουργός συνέδεσε τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών με την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας στην Ευρώπη, η οποία, όπως είπε, είχε πληγεί από τα φαινόμενα δυσλειτουργίας του παρελθόντος.

Ως δεύτερη προτεραιότητα έθεσε την κοινή προσπάθεια των υπουργών για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών και του υψηλού κόστους παραγωγής στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στη στήριξη μέσω του πετρελαίου στην αντλία, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες, παρακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εξετάζοντας τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης.

Για την αλιεία, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι οι επαγγελματίες αλιείς θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής. Μίλησε για τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αλιευτικού πετρελαίου και των παράκτιων αλιέων, καθώς και στα 25 εκατ. ευρώ που, όπως είπε, ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Στο Συμβούλιο θα συζητηθεί, πρόσθεσε, πώς η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να φτάσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον με ορίζοντα το 2040.

Ερωτηθείς για τη νέα πρόταση προϋπολογισμού του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και τις αλλαγές που αφορούν τη γεωργία, μεταξύ των οποίων η μετατροπή του στόχου του 10% σε ανώτατο όριο, ο κ. Σχοινάς απάντησε ότι «το διαπραγματευτικό πλαίσιο έχει ήδη παρουσιαστεί, απ’ όσο έχω δει. Το κομμάτι που αφορά τη γεωργία είναι καλό. Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη περιθώρια βελτίωσης», προσθέτοντας «ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε πλέον στη συνολική διαπραγμάτευση, η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Επομένως, χρειάζεται υπομονή και στρατηγική προσέγγιση, προκειμένου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα».