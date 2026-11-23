Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ανακοινώνουν ότι από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου του 2026 στις 07:00 έως και την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου στις 16:00 διακόπτεται η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού Ιωάννη Χαλκιαδάκη στο Ατσιόπουλο.

Η διακοπή της κυκλοφορίας και η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση κρίθηκαν απαραίτητες στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου κατασκευής υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Τεχνική Υπηρεσία ζητούν εκ προοιμίου συγνώμη για την ταλαιπωρία των δημοτών και των επισκεπτών και παρακαλεί τους οδηγούς και τους διερχόμενους πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις σημάνσεις του εργολάβου.