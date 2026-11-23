Με τον ηχητικό μουσικό αφηγηματικό περίπατο με τον τίτλο «Και Εδώ», ξεκινούν σήμερα οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο εορτασμού της 25ης Νοεμβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο περίπατος διάρκειας 60 λεπτών, θα ξεκινήσει στις 18.00 & στις 20.00, από την Πλατεία 25ης Μαρτίου (πίσω από το Δημαρχείο). Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες, -ντες να βρίσκονται στο χώρο 15 λεπτά νωρίτερα.

Αύριο Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου θα βρίσκονται στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων από τις 10.00 – 14.00 για να ενημερώνουν τους/τις συμπολίτες/-τισσες για θέματα έμφυλης βίας με παροχή σχετικών εντύπων καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 από τις 9 το πρωϊ έως τη 1 το μεσημέρι, θα διενεργηθεί για τρίτη χρονιά εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές δοτών μυελού των οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής», στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών (οδός Δημακοπούλου 18, Τηλ: 2831056607) .