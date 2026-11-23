“Εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, στα Παλαιά Ρούματα του Δήμου Πλατανιά”

Με μια λιτή και σεμνή τελετή, ο Δήμος Πλατανιά, η Δημοτική Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων και οι τοπικοί φορείς τίμησαν την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, στο Μνημείο Πεσόντων των Παλαιών Ρουμάτων της Δ.Ε. Βουκολιών, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης αναφέρθηκε στην Ιστορική σημασία της Εθνικής Αντίστασης, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Η Εθνική Αντίσταση αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αγώνα, ενότητας και υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τα Παλαιά Ρούματα, καθώς και άλλοι τόποι του Δήμου μας , όπως τα Μεσκλά, με τη σημαντική αντιστασιακή δράση των κατοίκων τους κατέχουν ξεχωριστή θέση στην

ιστορική μνήμη του τόπου μας. Είναι χρέος μας να διατηρούμε ζωντανή αυτή τη μνήμη και να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας».

Χαιρετισμό απέστειλε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις θυσίες του κρητικού λαού κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών κ. Σπύρος Δαράκης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά και Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά, κ. Γιάννης Δαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην Ιστορική σημασία της Εθνικής Αντίστασης, στην οργάνωση και τη δράση των αντιστασιακών ομάδων στην Κρήτη, καθώς και στη συμβολή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στον αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά κ. Γιώργος Καλαϊτζάκης, Αρτέμης Κουτσαυτάκης και Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων κ. Λευτέρης Λουφαρδάκης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Λαϊκής Βιβλιοθήκης κ. Μανώλης Μπομπολάκης ο πρώην Δήμαρχος Βουκολιών κ. Νίκος Μπομπολάκης, εκπρόσωποι αρχών, συλλόγων και πολιτικών κομμάτων, καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.