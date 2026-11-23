Τα εγκαίνια μιας ξεχωριστής έκθεσης με μικρασιατικα κειμήλια, από τη συλλογή του Συνδέσμου Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες», πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Μιχάλης Σάλλας» στο Καστέλλι.

Την έκθεση με ιστορικά αντικείμενα, τεκμήρια της καθημερινής ζωής, της θρησκευτικής παράδοσης, της παιδείας, των τεχνών και της ενδυματολογίας των Μικρασιατών, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Καλογεράκη και τους Αντιδημάρχους Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Ευαγγελία Αγγελάκη και Γιώργο Κουτσαντωνάκη.

Ο Δήμαρχος συγκινημένος λόγω και της μικρασιατικής καταγωγής του (Καππαδοκία), συνεχάρη θερμά τους διοργανωτές για την αξιόλογη πρωτοβουλία και την προσπάθεια τους να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό του μικρασιατικού ελληνισμού.

Ο Δήμαρχος, κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην οικογένεια του που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσφυγικής διαδρομής χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας καθώς ο πατέρας του, σε ηλικία μόλις 9 ετών, άφησε πίσω τον τόπο του και ακολούθησε μια μακρά πορεία, προτού βρει τελικά τη νέα του πατρίδα στο Αρκαλοχώρι.

Μια διαδρομή ξεριζωμού, δοκιμασιών αλλά και δύναμης που δείχνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παρά τις τραγικές συνθήκες που βίωσαν, δεν επέτρεψαν στην απώλεια να τους στερήσει το μέλλον. Αντίθετα, κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν, να προκόψουν και να εμπλουτίσουν τους νέους τόπους, όπου εγκαταστάθηκαν τους με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την πίστη και τις αξίες τους.

Ο Δήμαρχος προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα λεύκωμα με τις ομορφιές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες» Μιχάλη Σκαπέτη καθώς και στον Νίκο Καραμπουρνιώτη, υπεύθυνο των εκθέσεων.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού και τον Σύνδεσμο Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες», με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης και θα παραμείνει ανοιχτή και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως τις 20:00. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την έκθεση επισκέφθηκαν και σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της ευρύτερης περιοχής.