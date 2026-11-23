Οι λιανικές τιμές της φέτας ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα τη νέα χρονιά, εντείνοντας την πίεση στους Έλληνες καταναλωτές.

Νέες ανατιμήσεις αναμένονται στην αγορά της φέτας, με τη λιανική τιμή να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 15-16 ευρώ το κιλό από τη νέα χρονιά, έναντι 12-13 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα. Την ίδια ώρα, η τιμή παραγωγού για την πρώτη ύλη έχει ήδη αυξηθεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Thessaly Investment Forum στη Λάρισα, η τιμή του γάλακτος από 1,65 ευρώ το κιλό τον Σεπτέμβριο έχει ανέλθει πλέον στα 1,95 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 18%.

Οι πιέσεις στην αγορά συνδέονται με τη μειωμένη διαθεσιμότητα πρώτης ύλης, τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και την αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό. Παράλληλα, τα αποθέματα φέτας βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ η εγχώρια κατανάλωση εμφανίζει κάμψη εξαιτίας των υψηλών τιμών.

Η ενίσχυση της παραγωγής και η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την εξισορρόπηση της αγοράς και τη συγκράτηση των τιμών.