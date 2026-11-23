Την πρώτη συνεδρίαση της πραγματοποίησε σήμερα (23/11/2026) η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη του «Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Ρεθύμνης από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίς του Δήμου Ρεθύμνης (κτίριο ‘Δελφίνι’), κατόπιν πρόσκλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ομάδα συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 7142/19-10-2026 απόφαση του Δημάρχου Ρεθύμνης και αποτελείται από τους:

1. Σκορδίλη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Δήμου Ρεθύμνης

2. Ποθητό Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό Αν/τη Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης

3. Χριστινάκη Χαράλαμπο Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

4. Πενθερουδάκη Μανώλη Δ/ντή Υδραυλικών έργων ΟΑΚ ΑΕ

5. Λαμπρινό Στέλιο Πολιτικό Μηχανικό ΟΑΚ Α.Ε.

6. Βουρβαχάκη Ανδρέα, εκπρόσωπο ΕΚΑΒ Ρεθύμνης.

7. Αυγέρη Κωνσταντίνο Επγο(Γ.Κ.) (15814) εκπρόσωπο Πυροσβεστικής.

8. Ομαλιανάκη Γεώργιο Πλωτάρχη Λ.Σ. εκπρόσωπο Λιμενικού Σώματος.

9. Σκυργιανόγλου Αναστάσιο, Α/Υ Διοικητή ΑΤ Ρεθύμνου, εκπρόσωπο Αστυνομίας.

10. Χαλικάκη Εμμανουήλ, Α/Β του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης, εκπρόσωπος Τροχαίας.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε ο καθορισμός του πλαισίου δράσης της ομάδας εργασίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη του «Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Ρεθύμνης από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», σύμφωνα με το σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».

Σημειώνεται ότι η κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου θα συμβάλει στον εκ των προτέρων σχεδιασμό για την έγκαιρη εφαρμογή του μέτρου, για τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες στη λήψη των αποφάσεων, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος,

λαμβάνοντας υπόψη και σχετικούς περιορισμούς με κυριότερο τον περιορισμό ότι είναι δύσκολη η εκ των προτέρων η γνώση και επακριβής περιγραφή σε ένα σχέδιο των συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί και εξελιχθεί μια πλημμύρα στο μέλλον η οποία ενδέχεται να απειλήσει τη ζωή, την υγεία και τη περιουσία των πολιτών.

Σε αντίθετη περίπτωση, η απουσία εκ των προτέρων σχεδιασμού και η έλλειψη πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες στη λήψη των αποφάσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή του μέτρου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις περιοχές που αναμένεται να πλημμυρίσουν ή έχουν κατά το παρελθόν υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω πλημμυρών, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις των μελών των εμπλεκόμενων φορέων και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θεωρώντας την ύπαρξη και την ορθή σύνταξη του Ειδικού Σχεδίου ιδιαιτέρως σημαντική, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τα μέλη των εμπλεκόμενων φορέων.

Με το τέλος της συνεδρίασης, ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Σκορδίλης ευχαρίστησε τα μέλη της ομάδας εργασίας για την ουσιαστικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις τους, καθοριστικές για την ολοκλήρωση του «Ειδικού Σχεδίου».

Από το Γραφείο Τύπου