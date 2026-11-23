Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ από τον Ιανουάριο του 2027 ? Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για νέες ενεργειακές ενισχύσεις.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη μείωση ενεργειακού κόστους έως 30% σε βάθος τριετίας περιλαμβάνει το ενεργειακό πακέτο που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό για το 2027.

Το σχέδιο της κυβέρνησης αφορά επενδύσεις και μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις του κόστους ενέργειας.

Ο στόχος που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο είναι σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας έως και κατά 30% την περίοδο 2027-2029 με παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα από την παραγωγή και την αποθήκευση μέχρι τη μεταφορά της ενέργειας και τον τελικό καταναλωτή.

Ελαφρύνσεις

Στο επίπεδο των άμεσων ελαφρύνσεων για τους καταναλωτές προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις οικιακές παροχές.

Παράλληλα η ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων του ΑΔΜΗΕ, με την επέκταση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αιχμή τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, αναμένεται να περιορίσει την εξάρτηση των νησιών από τις τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα και να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού μειώνοντας και το κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Σημαντικό σκέλος του σχεδιασμού αποτελεί η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Η Ελλάδα υπέβαλε από τον περασμένο Αύγουστο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας, ώστε να συμπεριληφθούν πρόσθετες επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Οι σχετικές δαπάνες θα μπορούν να εξαιρεθούν από τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028, χωρίς ωστόσο να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς αποτελέσματος και του δημόσιου χρέους.

Εντάξεις

Στα έργα που προγραμματίζεται να ενταχθούν θα περιλαμβάνονται:

200 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις συστημάτων μπαταριών με στόχο την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ,

200 εκατ. ευρώ για το πανελλαδικό πρόγραμμα αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, το οποίο αναμένεται να καλύψει 100.000 δικαιούχους,

50 εκατ. ευρώ για έργα ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη που θα αφορούν 10.000 δικαιούχους και παρεμβάσεις σε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά με μπαταρία,

117 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλαιών κτιρίων του Δημοσίου και πανεπιστημίων,

45 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ – ΑΘΗΝΑ», με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών,

50 εκατ. ευρώ για δράσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία,

320 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικά έργα, με έμφαση στην ασφάλεια και στις επεκτάσεις του δικτύου,

20 εκατ. ευρώ για σταθμούς φόρτισης λεωφορείων.

Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων προς τους καταναλωτές, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας και τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας.

Για τον λόγο αυτόν στον προϋπολογισμό του 2027 έχει ενσωματωθεί αυξημένη πρόβλεψη δαπανών ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν από τη συνέχιση ή την ένταση της ενεργειακής κρίσης καθώς οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίζονται και αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (κόστος παραγωγής, μεταφορές) αλλά και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Παράλληλα, πρόσθετοι πόροι ενδέχεται να διατεθούν μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και των κρίσιμων υποδομών.