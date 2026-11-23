Το υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει τετράμηνη παράταση με αναδρομική ισχύ, ικανοποιώντας το αίτημα των επαγγελματιών για την προστασία των κληρονόμων.

Μια ακόμα ευκαιρία προτίθεται να δώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε όσους κληρονόμησαν… χρέη και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, σύμφωνα με το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, ώστε να μη θέσουν σε διακινδύνευση την προσωπική τους περιουσία.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας ανταποκρίνονται σύμφωνα με πληροφορίες θετικά στο αίτημα των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων όλης της χώρας και ετοιμάζονται να δώσουν παράταση με ορίζοντα τους τέσσερις μήνες υψώνοντας τείχος προστασίας σε όσους κληρονόμους δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξης που συμπεριλήφθηκε στο νέο κληρονομικό δίκαιο με στόχο τη διασφάλιση της προσωπικής τους περιουσίας έναντι χρεών που επωμίστηκαν με την κληρονομιά.

Πάντως, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι με επιστολές τους προς τον κ. Φλωρίδη έχουν ζητήσει παράταση της επίμαχης διάταξης για έξι μήνες.

Επιπλέον, η ρύθμιση του υπουργείο Δικαιοσύνης η οποία θα ενταχθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν άμεσα στην Βουλή, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει και αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι κληρονόμοι με χρέη δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής νομοθετικής αλλαγής (παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026), που έληξε στις 22 Νοεμβρίου 202, θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το νέο προστατευτικό πλέγμα θα έχει διάρκεια ζωής τεσσάρων μηνών, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα κληρονομικά ζητήματα-προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη διάταξη του νόμου 5303/2026, αναφέρει:

«Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».