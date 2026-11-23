Το ιστορικό συγκρότημα στο Κολυμπάρι απέκτησε νέα όψη – Ξεχωριστή θέση στους ανακαινισμένους χώρους για την παρακαταθήκη του Ειρηναίου Γαλανάκη.

Με ανανεωμένη εικόνα και σύγχρονες εγκαταστάσεις, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή διαδρομή της, με τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου παλαιού κτηριακού συγκροτήματός της.

Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, αρχιερέων, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εκ βάθρων ανακαίνιση έδωσε νέα πνοή στους χώρους του ιστορικού Ιδρύματος, το οποίο εδώ και 58 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την Εκκλησία, τον πολιτισμό και τον διάλογο μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών παραδόσεων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ανάδειξη της προσφοράς δύο προσωπικοτήτων που σφράγισαν την ιστορία της Ακαδημίας, του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη και του Αλεξάνδρου Παπαδερού. Στο ανακαινισμένο συγκρότημα εγκαινιάστηκαν αίθουσες που φέρουν τα ονόματά τους, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κειμήλια που συνδέονται με τον Ειρηναίο Γαλανάκη.

Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, αναφέρθηκε στη σημασία της ολοκλήρωσης των εργασιών, χαρακτηρίζοντας τα εγκαίνια ιστορικό ορόσημο για το Ίδρυμα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγιασμό, αποκάλυψη αναθηματικής πλάκας και ξενάγηση στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την επετειακή μουσική παρουσίαση «Μία θάλασσα, μία μνήμη».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ