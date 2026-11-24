Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Το καινούργιο πρότζεκτ του Αλέκου Βρέτου, Mediterranean Echoes, δεν περιλαμβάνει κρουστά ή ντραμς. Εδώ ο ρυθμός υπονοείται, αφήνοντας χώρο στους μουσικούς να χρησιμοποιήσουν τις μελωδίες για να πουν αυτό που θέλουν. Το ούτι με το παραδοσιακό κλαρίνο του Γιάννη Δίσκου, και το μπάσο του Ντίνου Μάνου με το πιάνο του Δημήτρη Βερδίνογλου συνομιλούν αβίαστα.

Κορυφαίοι δεξιοτέχνες –ο καθένας στο όργανό του– πλέκουν τα δικά τους στοιχεία επάνω στις μελωδίες που καλούνται να ερμηνεύσουν και να τις κάνουν δικές τους, χωρίς να στερούν το αυθεντικό χρώμα και το νόημα. Οι συνθέσεις που θα ακουστούν είναι και των τεσσάρων, καθώς το πρότζεκτ έχει συλλογικό μουσικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται, βεβαίως, και αγαπημένες συνθέσεις των Ara Dinkjian, Simon Shaheen, Anouar Brahem, κ.ά.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνει ένας ακόμη παράγοντας, ιδιαίτερα σημαντικός: το κοινό. Για τους επί σκηνής μουσικούς, η εμψύχωση και η αλληλεπίδραση με το κοινό είναι το τελικό ζητούμενο, για μια τζαζ διαφορετική, μεσογειακή.

Συντελεστές:

• Ούτι: Αλέκος Βρέτος

• Κλαρινέτο: Γιάννης Δίσκος

• Μπάσο: Ντίνος Μάνος

• Πιάνο: Δημήτρης Βερδίνογλου

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Εισιτήρια Εκδήλωσης

Γενική Είσοδος: €14, €12

Μειωμένο*: €12, €10

*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Προπώληση εισιτηρίων

● Από την ticketservices.gr.

● Από το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

(Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).

● Από το ΠΣΚΗ πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel

• Διακεκριμένοι Χορηγοί: ΒΙΟΠΑΚ | Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | Thalis Environmental Services SA

• Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Χορηγοί: Χαλκιαδάκης Α.Ε. | TEXNOMHXANIKH ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS