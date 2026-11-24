Ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειας και πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026» πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, με επίκεντρο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ της κρητικής διατροφής και της μεξικανικής γαστρονομίας, η οποία είναι αναγνωρισμένη ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα Alejandro Garcia Moreno, του Αναπληρωτή Πρέσβη Miguel Angel Vilchis Salgado και της Πολιτιστικής Ακολούθου Αγγελικής Ψαράκη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για τη διασύνδεση της τοπικής αγροδιατροφικής παράδοσης με διεθνείς γαστρονομικούς πολιτισμούς.

Η δράση «Πάμε για Χόρτα»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και της ενίσχυσης των διαπολιτισμικών δεσμών, αναδείχθηκε η δράση «Πάμε για Χόρτα» του έργου «Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026», η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της κρητικής διατροφικής ταυτότητας.

Σε συνεργασία με τη συντονίστρια της δράσης Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναπτύχθηκε μια πρωτότυπη γαστρονομική σύμπραξη που ένωσε τις παραδόσεις των δύο τόπων σε ένα κοινό πιάτο με βάση τα κρητικά χόρτα, αναδεικνύοντας τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής γνώσης.

Τη θεσμική διάσταση της συνάντησης υπογράμμισε η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Χανίων Γιάννη Γιαννακάκη και της Προέδρου του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων Στέλλας Κουτσουπάκη, καθώς και πλήθους εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε στην πράξη ότι η διατήρηση των παραδόσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ο σεβασμός στις αξίες κάθε τόπου ανοίγουν νέους δρόμους συνεργασίας και διεθνούς προβολής, ενισχύοντας το αποτύπωμα της Κρήτης στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Διεθνής διάκριση και ανάδειξη των τοπικών καλλιεργητών

Αφορμή για τη γόνιμη αυτή συνάντηση αποτέλεσε η τελετή απονομής του διεθνούς βραβείου «Sello M – Sabor Auténtico de México» από τον Πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα στο εστιατόριο Matzenta Kuzina del Sol, για την αυθεντική του προσέγγιση στα υλικά, τις τεχνικές και τις συνταγές

της μεξικανικής κουζίνας. Τη δημιουργία του κοινού πιάτου με τα κρητικά χόρτα ανέλαβε ο Δημήτρης Μαλανδρένης και η δημιουργική ομάδα του εστιατορίου, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι τοπικοί καλλιεργητές Μανόλης Κιντελής, Μιχάλης Κοτσιφάκης και Πέτρος Μαρινάκης, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των παραγωγών στην αλυσίδα της αυθεντικής γαστρονομίας.