Με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη και την ενδυνάμωση των γυναικών, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών αναπτύσσει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη οι δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης του Ξενώνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου. Πρόκειται για πρωτοβουλίες, που δεν περιορίζονται στον συμβολισμό μίας ημέρας, αλλά εντάσσονται σε μια συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, πρόληψης της έμφυλης βίας και ουσιαστικής υποστήριξης των γυναικών.

Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη:

«Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών απαιτεί εγρήγορση, ενημέρωση και συλλογική ευθύνη. Στον Δήμο Χανίων αντιμετωπίζουμε το ζήτημα ως μια σταθερή προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής και όχι ως μια δράση, που εξαντλείται σε μία συμβολική ημέρα. Οι πρωτοβουλίες, που υλοποιούμε στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, έχουν ήδη ξεκινήσει και απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη, την

έγκαιρη αναγνώριση της βίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν βασικά εργαλεία για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα θα αισθάνεται ασφαλής, θα γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί και θα έχει τη στήριξη, που χρειάζεται».

Οι δράσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη

Από τις αρχές Νοεμβρίου, η επιστημονική ομάδα του Ξενώνα έχει ξεκινήσει την υλοποίηση δράσεων με επίκεντρο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση:

• Δωρεάν μαθήματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω, με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και την ενίσχυση της αυτονομίας τους μέσω της τεχνολογίας.

• Επιμορφωτικές συναντήσεις με μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, μέσα από συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια, με θεματικές την ισότητα των φύλων, την αναγνώριση και αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων και την πρόληψη της έμφυλης βίας.

• Ενημερωτικές ομιλίες και συναντήσεις με συλλόγους, φορείς και ομάδες πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης της τοπικής

κοινωνίας, την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών βίας και την ανάδειξη της σημασίας της αναζήτησης βοήθειας και της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων.

• Συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων για την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων στα Περιφερειακά Κέντρα Κοινότητας του Νομού Χανίων. Οι επισκέψεις αποσκοπούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού

προσωπικού για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες αντιμετώπισης, καθώς και τις δυνατότητες διασύνδεσης και συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι συμβολικές δράσεις της 25ης Νοεμβρίου

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Δήμος Χανίων πραγματοποιεί:

• 09.00 – 14.00, Ενημέρωση των πολιτών στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Χανίων, σχετικά με τις μορφές της έμφυλης βίας, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες, που παρέχει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών.

• Φωταγώγηση του Φάρου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων με πορτοκαλί χρώμα, ως συμβολική συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1999, έχοντας ήδη αναδειχθεί από γυναικείες οργανώσεις από το 1981, με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε ένα φαινόμενο, που εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή κοινωνική πρόκληση.

Υπενθυμίζεται ότι βασική αποστολή του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων είναι η παροχή προστασίας, ασφάλειας και ολόπλευρης υποστήριξης σε γυναίκες, που έχουν υποστεί έμφυλη βία, καθώς και στα παιδιά τους. Μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας και τη συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη, ο Ξενώνας συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους και στη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια νέα ζωή, απαλλαγμένη από τη βία και τον φόβο.