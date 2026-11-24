Ταυτοποιήθηκε μία ημεδαπή κατηγορούμενη για απάτη και υπεξαίρεση

Αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνιάστηκαν πέντε (5) περιπτώσεις απατών (τέσσερις τετελεσμένες και μια απόπειρα) σε επιχείρηση και ταυτοποιήθηκε 42χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων το χρονικό διάστημα από 12 έως 14.10.2026 η 42χρονη παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά κατάφερε να αποσπάσει σε τέσσερις περιπτώσεις από 64χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια επιχείρησης (κοσμηματοπωλείο), διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 4.150 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της χθες (23.11.2026) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα φυσίγγια και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.