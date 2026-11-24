14 & 15 Δεκεμβρίου 2026 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διοργανώνει το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του, τη Δευτέρα 14

και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, προσκαλώντας το κοινό σε μια γιορτή

αγάπης, αλληλεγγύης και δημιουργίας.

Γονείς, αδέλφια, σύντροφοι, σύζυγοι και φίλοι του Συλλόγου ενώνουμε τις δυνάμεις μας και συμμετέχουμε σε

αυτή την προσπάθεια με χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές, στολίδια, δώρα και γλυκίσματα,

όλα φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από τα μέλη μας.

Για εμάς, το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι δεν είναι απλώς μια γιορτινή συνάντηση. Είναι μια ευκαιρία να

μοιραστούμε τη δημιουργικότητά μας, να συναντηθούμε με φίλους και συμπολίτες μας και να αναδείξουμε τη

δύναμη της συλλογικότητας και της αλληλοστήριξης.

Ο Σύλλογός μας λειτουργεί από το 1999 και δημιουργήθηκε από ανθρώπους που έχουν βιώσει την εξάρτηση

μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η στήριξη των γονέων, των αδελφών, των συντρόφων και των συζύγων

ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, καθώς και η ενθάρρυνση και

κινητοποίηση των ίδιων των ανθρώπων που κάνουν χρήση, μέσα από την οικογενειακή τους

υποστήριξη, ώστε να αναζητήσουν βοήθεια στα Δημόσια Στεγνά Προγράμματα Απεξάρτησης.

Μέσα από τις ομάδες υποστήριξης, τις δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τις ενημερωτικές

εκδηλώσεις και τις κοινωνικές μας δράσεις, καλλιεργούμε τη συμμετοχή, την επικοινωνία και την αλληλεγγύη,

δημιουργώντας χώρους συνάντησης και έκφρασης για τα μέλη μας.

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι είναι μία ακόμη έκφραση αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Πίσω από κάθε

χειροποίητη δημιουργία βρίσκεται ο χρόνος, η φροντίδα και η διάθεση για προσφορά. Είναι η δική μας

δυνατότητα να συναντηθούμε, να μοιραστούμε και να στείλουμε ένα μήνυμα ενάντια στις εξαρτήσεις και

υπέρ της ζωής, της ελπίδας και της αλληλοστήριξης.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά τις δημιουργίες μας και να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής.

Γιατί η ουσία βρίσκεται σε όσα μας ενώνουν, σε όσα δημιουργούμε μαζί και, πάνω απ’ όλα, στη ζωή!

Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 2026

Χώρος: Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026 | 13:00 – 21:00

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026 | 10:00 – 21:00