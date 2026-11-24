Έργο 3,1 εκατ. ευρώ με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Υπερσύγχρονες και ενεργειακά αναβαθμισμένες υποδομές

παραδόθηκαν στο Κολυμπάρι Χανίων

Παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και εκπροσώπων αρχών και φορέων, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι.

Το εμβληματικό ίδρυμα της Κρήτης, εκσυγχρονίστηκε ριζικά με χρηματοδότηση ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και περιελάμβανε αντισεισμική θωράκιση του κεντρικού κτιρίου (2.630 τ.μ.), πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, του Ιερού Ναού, πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας για ΑμεΑ και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Στην τελετή παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

«Χαιρόμαστε που είμαστε όλοι μαζί, υπηρετώντας την ενότητα. Είναι από τις συγκινητικές στιγμές όπου νιώθουμε ικανοποίηση γιατί γίνεται πράξη ένα μεγάλο όραμα.

Παραδίδουμε υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακώς αναβαθμισμένες, αντάξιες της ιστορίας και της διεθνούς ακτινοβολίας του ιδρύματος. Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης συνεχίζει να αποτελεί έναν παγκόσμιο φάρο σκέψης, διαλόγου και ειρήνης. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στη διοίκηση, στους εργαζομένους και σε όλα τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας για την άρτια ολοκλήρωση του έργου».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής ευχαρίστησε τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων που εργάστηκαν με αφοσίωση σε μια απαιτητική περίοδο, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου τόσο για την τοπική κοινωνία και την Κρήτη όσο και για ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Τις ευχαριστίες τους προς την Περιφέρεια Κρήτης και τον Σταύρο Αρναουτάκη εξέφρασαν τόσο ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος όσο και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη νέα εποχή του συνεδριακού κέντρου.